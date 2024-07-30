Марокко выиграло группу с Аргентиной и вышло в плей-офф Олимпиады, Украина стала 3-й и вылетела

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Сборные Марокко и Аргентины вышли в 1/4 финала Олимпиады-2024.

Сегодня олимпийская сборная Марокко обыграла команду Ирака (3:0) в 3-м туре групповой стадии Олимпийских игр. Ранее марокканцы обыграли аргентинцев (2:1) и уступили украинской сборной (1:2). 

Команда Аргентины одержала победу над сборной Украины (2:0). Ранее аргентинцы обыграли Ирак (3:1) и уступили марокканцам. 

Таким образом, сборная Марокко выиграла группу B, набрав 6 очков, и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. 

Аргентинцы также набрали 6 очков в группе, уступив первое место марокканцам по результатам личным встреч. Аргентина сыграет в плей-офф Олимпиады-2024. 

Сборные Украины и Ирака, занявшие 3-е и 4-е места соответственно, завершили выступление на турнире.  

 

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60 комментариев
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Украина просит отодвинуть границы Олимпиады к первому туру.
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-16
+91
Зрада

бгг😁
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-20
+49
Просто европейцы не поставили партию голов вовремя, а американцы и вовсе наложили вето
+41
-6
+35
Ответ Liver0910
Украина просит отодвинуть границы Олимпиады к первому туру.
Не просто просит, а потужно просит. Важный, я бы даже сказал, потужный нюанс☝️
+42
-10
+32
Ответ angry horse
Зрада бгг😁
Дюже потужно)))
+42
-10
+32
Шо, опять?)
+36
-6
+30
Украина могла и не ехать
+30
-8
+22
Зато теперь герои поговорки. Как фанера над Парижем?
+23
-4
+19
Ну а теперь дружненько помогать на другом направлении 🤣
+17
-4
+13
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Плохо тебе, да?))
+13
-1
+12
Ответ Кирил Алексеевич
Комментарий скрыт
Настоящее имя Кирил Алексеевич
Пол женский
Це Эвропа
+12
-2
+10
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
Разогреем напитки в микроволновке и разольём по фаянсовым бокалам. Чего трофеям пропадать🎅🏿
+11
-4
+7
ну это ГОООООООООООЛЛЛЛ
+9
-2
+7
Сейчас эа ними глаз да глаз нужен! Сейчас сто пудов начнут разбегаться как тараканы, что бы не вернуться на хутор!
+6
-2
+4
Ответ NRNG
Зато теперь герои поговорки. Как фанера над Парижем?
А ХА ХА. Браво!!!!
+6
-3
+3
Ответ mas76
Напомните когда последний раз наша сборная была на Олимпиаде?
Израиль сейчас там.
+3
0
+3
Ответ олдовый манк
Комментарий удален модератором
Навалили то переможно, если хоть пара человек сбежать сможет
+5
-2
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Конечно конечно, подумаем) А тебя "дробит" уже, писать толком не можешь
+3
0
+3
Ответ mas76
Напомните когда последний раз наша сборная была на Олимпиаде?
Наша? Не ваша, а если в России живешь, то могу напомнить, что через месяц в школу надо будет идти
+4
-1
+3
Бедные "герои")))
+7
-4
+3
Украина же на 4 месте,Ираку то они проиграли
+4
-2
+2
ЪУъ
+3
-1
+2
Ответ Ванька-Манька
Комментарий скрыт
Кто ты, воин?
+2
0
+2
Какая боль, какая боль Аргентина - хутор 2-0!🤣🤣🤣
+3
-2
+1
Ответ Bayern2004
Если говорить о сборной Марокко то безусловно выиграла,и в случае Марокко тоже,поскольку Марокко является страной. Страна -женского рода.
Про Торонто тоже так всегда пишут.
+1
0
+1
Ответ DVS1
"чо"? Тоже что-ли из КЗ, как второй "оригинал" на этой ветке?
Я ХЗ про кого ты, но умом ты явно не блещешь.
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-1
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Он отхапает, но часть бесполезного во всех смыслах КЗ, жди))
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Ответ Яйца Судьбы
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Melnikov1968
В заголовке написано "Марокко выиграло" а в новости "выиграла". Как правильно?
Если говорить о сборной Марокко то безусловно выиграла,и в случае Марокко тоже,поскольку Марокко является страной.
Страна -женского рода.
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Ответ Арсений1990
Чокать будешь в школе
Что означают ковычки вы вероятно не понимаете? Ну да ладно, интеллект виден и так. Ну это простительно, да и откуда вам правила русского языка то знать...
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