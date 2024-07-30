Марокко выиграло группу с Аргентиной и вышло в плей-офф Олимпиады, Украина стала 3-й и вылетела

Сборные Марокко и Аргентины вышли в 1/4 финала Олимпиады-2024.

Сегодня олимпийская сборная Марокко обыграла команду (3:0) в 3-м туре групповой стадии Олимпийских игр. Ранее марокканцы обыграли аргентинцев (2:1) и уступили украинской сборной (1:2).

Команда Аргентины одержала победу над сборной Украины (2:0). Ранее аргентинцы обыграли Ирак (3:1) и уступили марокканцам.

Таким образом, сборная выиграла группу B, набрав 6 очков, и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

Аргентинцы также набрали 6 очков в группе, уступив первое место марокканцам по результатам личным встреч. Аргентина сыграет в плей-офф Олимпиады-2024.

Сборные Украины и Ирака, занявшие 3-е и 4-е места соответственно, завершили выступление на турнире.