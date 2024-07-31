Франция сыграет с Аргентиной в 1/4 финала Олимпиады, Испания – с Японией, Египет – с Парагваем, Марокко – с США

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Стали известны все пары 1/4 финала Олимпиады-2024.

Олимпийская сборная Франции сыграет против команды Аргентины, египетская сборная встретится с командой Парагвая. 

Сборная Марокко сыграет с США, а японской команде предстоит встретиться с испанской сборной. 

Все матчи четвертьфиналов олимпийского турнира состоятся 2 августа.

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17 комментариев
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Франция Аргентина топ ))
Надо будет глянуть хоть и пофиг на Олимпиаду, должно быть месиво. Жаль, что не основа)
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Кажется здесь французы припомнят аргентинцам всё)
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Как на заказ)))
Жарко будет точно
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Какое ещё провосходство, че за расистские высказывания
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Нас ждет жаришка!!!
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Сборная Украины даже не выйдя в плей офф продолжит попрошайничать в полном составе.
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Украина 4я...приговор лета)
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Кто писал что маловато мест для европейских сборных на олимпиаде а в 1/4 всего 2 играют, так что получается никак не мало, а может даже и много.
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Ответ Горец Юнайтед
Какое ещё провосходство, че за расистские высказывания
Ну президент Аргентины кричалку поддержал, да и слов Месси против кричалки не было - значит это их "принципиальная позиция"☝🏻
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В последний раз, Франция показала нормальный футбол лишь 10 минут и экстра таймы в финале ЧМ, до этого все матчи: как на этом же ЧМ, так и все матчи на Евро играла исключительно в антифутбол.
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Египтяне радуют. Парагвай - нормальный вариант 1/4, так что есть шанс на медали)
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Аргентина - Испания Финал Олимпиады 2024, а через год СуперКубок Мира Финаллисима 2025 Аргентина - Испания .
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Арги и Испанцы
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Ответ Митрандир цвета хаки
В последний раз, Франция показала нормальный футбол лишь 10 минут и экстра таймы в финале ЧМ, до этого все матчи: как на этом же ЧМ, так и все матчи на Евро играла исключительно в антифутбол.
Мы видимо разные матчи смотрим на этой Олимпиаде
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Ответ Алексей Полетаев
Египтяне радуют. Парагвай - нормальный вариант 1/4, так что есть шанс на медали)
Парагвай пройдёт, одна из самых перспективных команд в южной америке. А Египет исторически хорош только на континентальных турнирах, на мировых они всегда лажают. Не надо слепиться победой над Испанией
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