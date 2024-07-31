Франция сыграет с Аргентиной в 1/4 финала Олимпиады, Испания – с Японией, Египет – с Парагваем, Марокко – с США

Стали известны все пары 1/4 финала Олимпиады-2024.

Олимпийская сборная сыграет против команды , египетская сборная встретится с командой Парагвая.

сыграет с , а японской команде предстоит встретиться с испанской сборной.

Все матчи четвертьфиналов олимпийского турнира состоятся 2 августа.