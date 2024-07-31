Франция сыграет с Аргентиной в 1/4 финала Олимпиады, Испания – с Японией, Египет – с Парагваем, Марокко – с США
Стали известны все пары 1/4 финала Олимпиады-2024.
Олимпийская сборная Франции сыграет против команды Аргентины, египетская сборная встретится с командой Парагвая.
Сборная Марокко сыграет с США, а японской команде предстоит встретиться с испанской сборной.
Все матчи четвертьфиналов олимпийского турнира состоятся 2 августа.
Надо будет глянуть хоть и пофиг на Олимпиаду, должно быть месиво. Жаль, что не основа)
Жарко будет точно