Семак о трансферах «Зенита»: «Подпишем одного-двух игроков, возможно. Есть вакантное место для иностранца – посмотрим, кто-то придет, кто-то уйдет, может»
Сергей Семак рассказал, какие усиления нужны «Зениту» в летнее трансферное окно.
«Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, Даня Круговой ушел в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию.
Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придет, кто-то уйдет. У нас есть еще одно вакантное место для иностранца.
Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмем», – сказал главный тренер «Зенита».
«Зенит» в это межсезонье купил вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова и хавбека Максима Глушенкова.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..."
Сергей Богданович! Ты не читаешь новости на Sports.ru? Они тебя обманывают, уже раздевалку расширять подрядчика нашли и двухярусные кровати заказали.