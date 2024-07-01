Семак о трансферах «Зенита»: «Подпишем одного-двух игроков, возможно. Есть вакантное место для иностранца – посмотрим, кто-то придет, кто-то уйдет, может»

Сергей Семак рассказал, какие усиления нужны «Зениту» в летнее трансферное окно.

«Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, ушел в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию.

Я рад, что появилась возможность подписать . По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придет, кто-то уйдет. У нас есть еще одно вакантное место для иностранца.

Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмем», – сказал главный тренер « ».

«Зенит» в это межсезонье купил вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова и хавбека Максима Глушенкова.

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