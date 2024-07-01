Семак о трансферах «Зенита»: «Подпишем одного-двух игроков, возможно. Есть вакантное место для иностранца – посмотрим, кто-то придет, кто-то уйдет, может»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы лимит на легионеров Данил Круговой Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Сергей Семак рассказал, какие усиления нужны «Зениту» в летнее трансферное окно.

«Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, Даня Круговой ушел в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию.

Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придет, кто-то уйдет. У нас есть еще одно вакантное место для иностранца.

Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмем», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» в это межсезонье купил вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова и хавбека Максима Глушенкова.

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18 комментариев
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Изидора - продать, Гуарирапу подписать!
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Правильно, Богданович, не раскрывай всех секретов трансфера, а то и так вой идёт, как в полнолуние!👍
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По ощущениям и новостям на спортспу, сейчас на сборах у зенита уже должно быть человек 40))
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Ответ antip2000@pisem.net
за одно ТО 2 игрока из академии Краснодара.
Кто у Краснодара держит рекорд по числу игр за клуб? Из какой академии Козлов выпускался?
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Ответ Спартак сила
Пошёл тратить народные денежки
Правильно. Московские бабушки как раз накопили "жирок"
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+4
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Изидора - продать, Гуарирапу подписать!
Почти по заветам кота Матроскина :)
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..."
+4
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Так троих уже команде представили
+1
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"Подпишем одного-двух игроков, возможно"
Сергей Богданович! Ты не читаешь новости на Sports.ru? Они тебя обманывают, уже раздевалку расширять подрядчика нашли и двухярусные кровати заказали.
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Ответ Вадим Григорьев
Какая вам гуарипа,Соболев малыш Соболев
Лучше уж хромую бабку, чем его))
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за одно ТО 2 игрока из академии Краснодара.
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Нападающий нужен.
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Сергей Богданыч, ты нас-то не обманешь. Вон, очень надежный инсайдер Карп вам уже половину лиги продал за охреллиарды, а ты один-два, один-два игрока...)
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Ответ Owen_the_Simple
Кто у Краснодара держит рекорд по числу игр за клуб? Из какой академии Козлов выпускался?
Блин, думал там кто-то из Зенита, а там Жоазиньо 😐
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