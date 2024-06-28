В Берлине запретили проносить длинные ножи, топоры, мечи, кинжалы и сабли в фан-зоны Евро и на территорию рядом со стадионом

В Берлине запретили холодное оружие на территории фан-зон Евро и стадиона.

Под запрет попали ножи с лезвием длиной более четырех сантиметров, топоры, мечи, кинжалы и сабли. Впервые введенные правила будет действовать с полуночи 29 июня на территории трех фан-зон и территории рядом с Олимпийским стадионом Берлина.

По сообщению полиции, зоны, где запрещено холодное оружие, призваны служить для предотвращения преступности, защиты общественной безопасности и расширения возможности действий правоохранительных органов.

Решение о зонах запрета на использование ножей также оправдано ростом преступности с использованием ножей в Берлине. Подчеркивается, что спортивные мероприятия, в частности, «создают потенциал для жестоких столкновений, в том числе из-за употребления алкоголя».

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