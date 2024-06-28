В Берлине запретили проносить длинные ножи, топоры, мечи, кинжалы и сабли в фан-зоны Евро и на территорию рядом со стадионом

Теги болельщики Евро-2024 стадионы Футбол

В Берлине запретили холодное оружие на территории фан-зон Евро и стадиона.

Под запрет попали ножи с лезвием длиной более четырех сантиметров, топоры, мечи, кинжалы и сабли. Впервые введенные правила будет действовать с полуночи 29 июня на территории трех фан-зон и территории рядом с Олимпийским стадионом Берлина.

По сообщению полиции, зоны, где запрещено холодное оружие, призваны служить для предотвращения преступности, защиты общественной безопасности и расширения возможности действий правоохранительных органов.

Решение о зонах запрета на использование ножей также оправдано ростом преступности с использованием ножей в Берлине. Подчеркивается, что спортивные мероприятия, в частности, «создают потенциал для жестоких столкновений, в том числе из-за употребления алкоголя».

На фан-зону Евро в Штутгарте напали во время матча Чехия – Турция, преступник мог использовать нож. Ранены три человека, двое – в тяжелом состоянии

Человек с топором угрожал фанатам и полиции перед матчем Польша – Нидерланды. Мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

115 комментариев
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один вопрос, а до сегодня можно было?
+268
-3
+265
Ответ ZAPA
один вопрос, а до сегодня можно было?
ну там групповой этап был, видимо накал не такой был. К финалу запретят противопехотные мины и молотова
+226
-1
+225
И как же теперь смотреть футбол в фан-зоне без меча и топора?
+91
-1
+90
Еще надо запретить автоматы, пулеметы, гранаты и иное стрелковое оружие (сарказм)
+51
-3
+48
Ок, принесем луки и арбалеты
+32
-2
+30
А докторскую чем нарезать?
+22
0
+22
Ответ Aristokrat_13
Еще надо запретить автоматы, пулеметы, гранаты и иное стрелковое оружие (сарказм)
Хорошо, что ты скобочках предупредил, а то мы тут такие все на серьёзные щах...
+19
0
+19
Ответ ZAPA
один вопрос, а до сегодня можно было?
Это видео для дебилов, которые решат пронести, мол никто же не запрещал.
+15
-2
+13
Взял нож - режь, взял дошик - ешь.
+11
-1
+10
Ответ pele_kan
ночь длинных ножей отменяется
будет ночь коротких ножей
+8
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+8
Ответ Go-go-love
И как же теперь смотреть футбол в фан-зоне без меча и топора?
Нормально, норвеги ж не попали на евро 😁
+9
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+8
Баллисты и палладины тоже под запретом
+7
0
+7
Ответ culpa
Зачем пояснять, что очевидный сарказм это сарказм? В последнее время часто это встречаю. Чтоб дураки не дай бог не подумали, что ты дурак и говоришь такое всерьёз? Но даже удачная шутка теряет блеск, если пояснять, что это шутка, там, где вменяемым людям это ясно и по умолчанию.
Именно. Вдруг не поймут, загонят в минусы, а там депрессия, алкоголизм...
+6
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+6
Про булавы, палицы, нунчаки и...сотни-сотни предметов "первой ультрас-необходимости" и.. прочие ятаганы ни слова...Всё поняли
+6
0
+6
Вопиющее нарушение прав человека
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0
+6
Ответ ZAPA
один вопрос, а до сегодня можно было?
Я без сабли из дома не выхожу.😎😎😎
+5
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Ответ Coongur
Баллисты и палладины тоже под запретом
Из замка жизни теперь только гриффонов и монахов пустят
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Ответ lemming
а я моргенштерн.
А не лучше ли нам вместе освободить Иерусалим от сарацинов?
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Ответ Заяцволк
Из замка жизни теперь только гриффонов и монахов пустят
Древесины не намайнишь(
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Никакой ночи длинных ножей
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ночь длинных ножей отменяется
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Тогда с тобой мой меч и мой лук, и моя секира. Фродо: Но так нас не пустят в фан-зону
+4
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Топоры, мечи, кинжалы, сабли запретили. Т.е. бумеранг, булаву, кистень, арбалет еще можно пронести? ))))
+4
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Ответ Больное животное
будет ночь коротких ножей
а может и коротких стволов
+3
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+3
Ответ Dzheraff
ну там групповой этап был, видимо накал не такой был. К финалу запретят противопехотные мины и молотова
Одна сборная вылетела, так бы и джавелины запретили
+4
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+3
Ответ faryk
Тогда возьму алебарду
а я моргенштерн.
+3
0
+3
Тогда возьму алебарду
+3
0
+3
Вот облом. Как же без них футбол смотреть...
+3
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+3
Ничё себе так болелы болели у них
+2
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+2
Блин, ну и как теперь без сабли в фан зону идти - не по уставу, скажут, одет. И, кстати, а с саблей стеклянной можно? С коньяком?
+3
-1
+2
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