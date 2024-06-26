«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барсы» Натали. Он выиграл чемпионат Европы с Италией

Теги Байер бундеслига Германия Барселона сборная Италии U-17 Ла Лига трансферы Футбол

«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барселоны».

Итальянец Андреа Натали и чемпион Германии «Байер» заключили контракт до 30 июня 2027 года.

Натали – воспитанник «Милана», он также был в системе «Эспаньола», а с 2021 года играл за юношеские команды «Барсы».

В этом году Натали вместе с Италией выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет.

Фото: bayer04.de

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14 комментариев
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Наталииииии
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Спортс , проверяйте информацию прежде чем публиковать. Права на Натали принадлежат не Барселоне с 2021 года, а Лепсу с 1994-го
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Ответ Буриков Василий
Наталииииии
утоли мои печали,Наталиии
+11
0
+11
О боже какой мужчина
+10
-1
+9
Кстати сын небезызвестного Чезаре Натали
+4
0
+4
Утоли мои печали...
+4
-1
+3
Очередная потеря . Центральный защитник и очень перспективный . Поздравляю Байер с отличной покупкой , но а руководство Барселоны в профессионализме!
+3
0
+3
Ответ Ллб
Спортс , проверяйте информацию прежде чем публиковать. Права на Натали принадлежат не Барселоне с 2021 года, а Лепсу с 1994-го
Немного напрягся, читая ваш коммент. В конце улыбнулся)
+4
-2
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Очень приятно видеть столько специалистов в области музыки среди комментаторов))
+2
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Натали из Italy))
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Ответ ljolik888
Очередная потеря . Центральный защитник и очень перспективный . Поздравляю Байер с отличной покупкой , но а руководство Барселоны в профессионализме!
Опять руководство Барселоны виновато..А ничего что ему контракт предлагали продлить?А не учитываете тот факт что Байер ему гарантировал предсезонку с первой командой ,в то время как в Барселоне он играет в 3-ей команде и даже не вызывался в резервную команду?
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Интересный, Барса проглядела таланта или Байер взял полуфабрикат?
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Ответ Максим Семин
Интересный, Барса проглядела таланта или Байер взял полуфабрикат?
Ничего Барселона не проглядела.Просто условия Байер лучше предложил в том числе гарантированное попадание на предсезонку с первой командой.Правильное решение учитывая тот факт ,что он даже в Барселону Б не вызывался
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