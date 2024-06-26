«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барсы» Натали. Он выиграл чемпионат Европы с Италией
«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барселоны».
Итальянец Андреа Натали и чемпион Германии «Байер» заключили контракт до 30 июня 2027 года.
Натали – воспитанник «Милана», он также был в системе «Эспаньола», а с 2021 года играл за юношеские команды «Барсы».
В этом году Натали вместе с Италией выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет.
Фото: bayer04.de
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