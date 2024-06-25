Хавбек Хорватии Иванушец об 1:1 с Италией: «До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы» 

Лука Иванушец оценил ничью сборной Хорватии с Италией (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

пропустили гол на 98-й минуте и заняли в итоге 3-е место в группе.

«Я опустошен, мы не знаем, что тут сказать. До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы», – сказал полузащитник сборной Хорватии.

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