Хавбек Хорватии Иванушец об 1:1 с Италией: «До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы»
Лука Иванушец оценил ничью сборной Хорватии с Италией (1:1) в 3-м туре Евро-2024.
Хорваты пропустили гол на 98-й минуте и заняли в итоге 3-е место в группе.
«Я опустошен, мы не знаем, что тут сказать. До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы», – сказал полузащитник сборной Хорватии.
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