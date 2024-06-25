Райс о матче со Словенией: «Они захотят выиграть и потрясти мир. Будет очень тяжело, словенцы хороши и выйдут побеждать»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Словении по футболу Арсенал Евро-2024 РБ Лейпциг Деклан Райс Беньямин Шешко Футбол

Деклан Райс поделился ожиданиями от матча со Словенией на Евро-2024.

Завтра сборная Англии сыграет со словенцами в заключительном матче группы С.

«Я смотрел сборную Словении, их первые два матча в группе, и они на самом деле были очень хороши. Много сильных игроков, очень быстрых.

Очевидно, что главный акцент на Шешко, парне, который играет впереди. За ним охотятся клубы по всей Европе.

Завтра будет очень тяжело. Когда играешь с такими командами, как Словения, ты знаешь, что будет. Они выйдут побеждать, захотят выиграть и потрясти мир», – заявил полузащитник сборной Англии.

Англия лидирует с 4 очками в группе C и уже обеспечила себе выход в плей-офф, Словения идет 3-й с 2 баллами.

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4 комментария
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"Одному из главных фаворитов турнира" будет очень тяжело против... Словении?

P.s. Райс себе и своей сборной льстит. Если Словения выиграет у Англии, это будет конечно неожиданно и вполне потянет на сенсацию, но вот "потрясет ли это мир" - врятли. Такая унылая и убогая сборная Англии может проиграть любой мало-мальски вменяемой команде.
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Если вам будет очень тяжело со Словенией, то может не стоит мучиться и домой? Дальше ведь еще тяжелее будет, может попасться даже Словакия или, не дай бог, сама Румыния!
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Удачи Словения!
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Мне почему-то кажется что на этом ЧЕ все команды выходят на поле чтобы победить. Все кроме англичан. Англичане выходят на поле чтобы не проиграть.
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