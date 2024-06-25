Райс о матче со Словенией: «Они захотят выиграть и потрясти мир. Будет очень тяжело, словенцы хороши и выйдут побеждать»

Деклан Райс поделился ожиданиями от матча со Словенией на Евро-2024.

Завтра сборная Англии сыграет со словенцами в заключительном матче группы С.

«Я смотрел сборную , их первые два матча в группе, и они на самом деле были очень хороши. Много сильных игроков, очень быстрых.

Очевидно, что главный акцент на , парне, который играет впереди. За ним охотятся клубы по всей Европе.

Завтра будет очень тяжело. Когда играешь с такими командами, как Словения, ты знаешь, что будет. Они выйдут побеждать, захотят выиграть и потрясти мир», – заявил полузащитник сборной Англии.

Англия лидирует с 4 очками в группе C и уже обеспечила себе выход в плей-офф, Словения идет 3-й с 2 баллами.

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