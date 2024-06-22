Франция с Канте в составе ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро – 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев

Теги Сборная Франции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды чемпионат мира Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Футбол

Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Нголо Канте.

Всего таких матчей 17. С Канте у Франции на Евро и ЧМ 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев.

Вчера французы сыграли вничью с Нидерландами (0:0), Нголо провел на поле все 90 минут.

Напомним, Канте, представляющий саудовский клуб «Аль-Иттихад Джидда», признается лучшим игроком матча два тура подряд на Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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6 комментариев
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Канте представляет профессиональных футболистов, которые играют на высоком уровне в любой лиге.
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