Франция с Канте в составе ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро – 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев
Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Нголо Канте.
Всего таких матчей 17. С Канте у Франции на Евро и ЧМ 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев.
Вчера французы сыграли вничью с Нидерландами (0:0), Нголо провел на поле все 90 минут.
Напомним, Канте, представляющий саудовский клуб «Аль-Иттихад Джидда», признается лучшим игроком матча два тура подряд на Евро-2024.
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