Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Нголо Канте.

Всего таких матчей 17. С Канте у на Евро и ЧМ 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев.

Вчера французы сыграли вничью с Нидерландами (0:0), провел на поле все 90 минут.

Напомним, Канте, представляющий саудовский клуб « », признается лучшим игроком матча два тура подряд на Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?