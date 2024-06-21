Тренер Словакии Кальцона про 1:2 с Украиной: «Нас наказали за 30 минут. С нами играл качественный соперник, украинцы на 20 строчек выше в рейтинге ФИФА»

Франческо Кальцона подвел итоги матча Евро-2024 с Украиной (1:2).

«Позади сложный матч. Некоторыми моментами я был доволен, некоторыми – нет. В целом я доволен командой. Не могу их упрекнуть, первый тайм был лучше с нашей стороны.

У нас качественный соперник, в рейтинге ФИФА Украина опережает нас на 20 строчек. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Мы дали сопернику 30 минут, за которые они нас наказал», – сказал тренер сборной Словакии.

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