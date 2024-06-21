Шевченко перед Словакией: «Сила украинцев – в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера»

Андрей Шевченко поддержал сборную Украины перед матчем со Словакией.

Команды встретятся сегодня в рамках 2-го тура Евро-2024 в группе Е. В 1-м туре проиграла со счетом 0:3.

«Я уверен, что сила украинцев – в единстве.

Поддерживаем национальную команду и главного тренера», – написал экс-игрок и тренер национальной сборной и действующий президент Украинской ассоциации футбола .

Он опубликовал фотографию с тренером украинцев Сергеем Ребровым.

Фото: www.instagram.com/andriyshevchenko

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?