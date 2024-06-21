Шевченко перед Словакией: «Сила украинцев – в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера»
Андрей Шевченко поддержал сборную Украины перед матчем со Словакией.
Команды встретятся сегодня в рамках 2-го тура Евро-2024 в группе Е. В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3.
«Я уверен, что сила украинцев – в единстве.
Поддерживаем национальную команду и главного тренера», – написал экс-игрок и тренер национальной сборной и действующий президент Украинской ассоциации футбола Шевченко.
Он опубликовал фотографию с тренером украинцев Сергеем Ребровым.
Фото: www.instagram.com/andriyshevchenko
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ещё около семи в ЕС и глобально хрен клали на оставшихся в стране.
Единство...
Потеряли вы шанс на единство, когда отдали Ющенко проигранные им выборы!! 20 лет назад.
а те, кому не плевать, как кайфовали за океаном и по клубам, так и продолжают кайфовать.
к слову, от Шевы вроде не было слышно каких-то анти-российских заявлений и провокаций. он вообще очень обтекаемо всегда высказывается. западный человек, как никак.