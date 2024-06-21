Шевченко перед Словакией: «Сила украинцев – в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера»

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 УАФ соцсети Футбол

Андрей Шевченко поддержал сборную Украины перед матчем со Словакией.

Команды встретятся сегодня в рамках 2-го тура Евро-2024 в группе Е. В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3.

«Я уверен, что сила украинцев – в единстве.

Поддерживаем национальную команду и главного тренера», – написал экс-игрок и тренер национальной сборной и действующий президент Украинской ассоциации футбола Шевченко.

Он опубликовал фотографию с тренером украинцев Сергеем Ребровым.

Фото: www.instagram.com/andriyshevchenko

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84 комментария
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Сила в единстве, но подальше от границы
+198
-31
+167
Желаю сборной Украины всё-таки быть чуток собраннее, чем в прошедшей игре, и пропустить не жалкие три мяча, а хотя бы пять. А то курам насмех.
+155
-49
+106
Словакия сегодня может оказать огромную услугу Европе. Болеем за словаков.
+101
-23
+78
Ответ Hong Kil
Чем дальше от границы, тем украинцы сильнее, смелее и патриотичней!
Как известно, самые патриотичные украинцы живут в Канаде бгг
+77
-12
+65
Чем дальше от границы, тем украинцы сильнее, смелее и патриотичней!
+75
-12
+63
Ответ fRsk
Сила в единстве, но подальше от границы
Да, украинцы за продолжение войны, но пусть воюет кто-то другой
+83
-27
+56
Ответ Samuel L. Jackson
Желаю сборной Украины всё-таки быть чуток собраннее, чем в прошедшей игре, и пропустить не жалкие три мяча, а хотя бы пять. А то курам насмех.
Хватит унижать сборную Украины, я не успеваю лайкать(((
+89
-35
+54
Ответ Николай Бойко
Да, украинцы за продолжение войны, но пусть воюет кто-то другой
Думаю украинцам уже плевать на войну, для них бы быстрее это закочилось , а вот политикам нет
+49
-14
+35
Сила украинцев в единстве. От Львива до Ивано-Франкивска.
+48
-26
+22
Слава Словакии
+29
-9
+20
Какое единство? Пять миллионов уже в России. Половина из них уже с паспортами.
Ещё около семи в ЕС и глобально хрен клали на оставшихся в стране.
Единство...
Потеряли вы шанс на единство, когда отдали Ющенко проигранные им выборы!! 20 лет назад.
+31
-14
+17
Слышал несколько интервью с Шевченко. У них с Кличко на двоих один учитель красноречия был.
+25
-9
+16
Желаю скорейшего вылета точнее сегодня ✨
+19
-4
+15
Один у.- партизан, два у.- партизанский отряд, три у.- партизанский отряд с предателем. Единство, да
+18
-4
+14
Ответ Spartakus1984
Пол страны сбежало в Польшу,в каком единстве сила?
Ну не все в Польшу) Кто-то в Молдову, кто-то в Румынию, самые умные через ленту переезжали в 2022-ом в Крым, а потом ехали через Россию в Европу. Так просто дешевле было (примерно раз в 5).
+18
-5
+13
Пол страны сбежало в Польшу,в каком единстве сила?
+21
-9
+12
Неужели стратегические партнеры по НАТО вот так возьмут и бросят украинскую сборную на произвол судьбы🥲
+19
-7
+12
Ответ Пробивной вратарь
Комментарий скрыт
Своего нет? А что случилось?
+14
-3
+11
Желаю незалежной крупного поражения от Словакии и поскорее вылететь из ЧЕ!👍
+15
-6
+9
Вперёд, Словакия 🇸🇰
+20
-11
+9
единство из за рубежа )
+12
-4
+8
Ответ кэпко
по динамике населения с 90 года до 24 в центральных областях РФ пройдись, аналогичная ситуация. Это я так понимаю ДРУГОЕ?
В России, наоборот, прибавилось население. За счёт украинцев.
+13
-5
+8
Ответ Митя Шампанский
Комментарий скрыт
Когда ж вы начнёте понимать, что дальше ловить нечего.
+10
-3
+7
Ответ кэпко
по динамике населения с 90 года до 24 в центральных областях РФ пройдись, аналогичная ситуация. Это я так понимаю ДРУГОЕ?
Другое, Можно было бы сравнить, если бы в России оставалось миллионов 70 человек
+7
-1
+6
Жду, когда трибуны запоют ПУ ТИН...)))
+15
-9
+6
Ответ Hong Kil
Чем дальше от границы, тем украинцы сильнее, смелее и патриотичней!
все тоже самое можно и про армян сказать
+6
0
+6
На момент распада СССР было 52 миллиона жителей Украины, к 2001 году - около 42, к началу 2022 - дай бог, если 35. Ещё бы минус тридцать миллионов, и вот оно - единство!
+13
-8
+5
Ответ Алексей Ненахов
Думаю украинцам уже плевать на войну, для них бы быстрее это закочилось , а вот политикам нет
судя по различным видео (думаю, им можно верить хотя бы отчасти), настоящие украинцы начали что-то подозревать, и всячески отбиваются от наглых ТЦКшников, грудью вставая перед беднягами, которых эти жлобы хотят отправить на убой.

а те, кому не плевать, как кайфовали за океаном и по клубам, так и продолжают кайфовать.

к слову, от Шевы вроде не было слышно каких-то анти-российских заявлений и провокаций. он вообще очень обтекаемо всегда высказывается. западный человек, как никак.
+9
-5
+4
Ответ Пробивной вратарь
Комментарий скрыт
Чего же не жили 30+ лет? Сколько средняя зпшечка в незалежной, а в Германии?
+8
-4
+4
Любить Украину можно только находясь за ее пределами
+8
-4
+4
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