ЦСКА возьмет 15-летнего болельщика с ограниченными возможностями в самолет на выездной матч после конфликта с «Победой». Мальчика пересадили на неудобные места на рейсе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики Кирилл Брейдо Футбол

Болельщик ЦСКА с ограниченными возможностями полетит на выездной матч с командой.

Ранее мать 15-летнего Александра рассказала об инциденте с авиакомпанией «Победа», в одностороннем порядке пересадившей семью на места, которые затруднили ребенку пребывание в самолете из-за его проблем со здоровьем. Кроме того, семье Александра изначально отказали в компенсации суммы, потраченной на замену мест, однако после повторной жалобы согласились вернуть деньги.

«Нам сказали, что если мы хотим полететь, то есть места только в 17-м ряду, где людям с ограниченными возможностями по здоровью разместиться попросту невозможно. Расстояние до сиденья там меньше, чем во втором ряду.

Это оставило неприятное впечатление, ведь до этого мы целый сезон летали без проблем, в том числе и с авиакомпанией «Победа», путешествуя на выездные матчи ЦСКА. Нам всегда выдавали второй ряд», – приводит слова матери Александра Анны телеграм-канал «Осторожно, Москва!»

Впоследствии телеграм-канал Baza сообщил, что ЦСКА организует Александру поездку на ближайший выездной матч вместе с игроками команды. Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил эту информацию.

«Дело в том, что мы прекрасно знакомы с Сашей и его родителями Анной и Анатолием. Саша с папой действительно посетили абсолютно все игры прошлого сезона, что заслуживает великое уважение со стороны каждого сотрудника ПФК ЦСКА.

Конечно, как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо этой истории, поэтому, как верно написала Baza, на один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере. Мы на связи с мамой Саши, выберем лучший вариант!» – написал Брейдо.

14 комментариев
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Типичная "Победа"
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Хороший человеческий поступок от клуба. Побольше бы на этом сайте таких новостей...
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Красавцы!
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🙏.Молодцы!
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Насчёт восхваления клуба - успокойтесь. "Победа" - это часть "Аэрофлота", спонсора ЦСКА. Поэтому это не благотворительность,а исправление косяка.
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Клубу респект ! Компании «Победа» надо урезать название …Убрав первые две буквы )). Будет соответствовать ).
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Насчёт восхваления клуба - успокойтесь. "Победа" - это часть "Аэрофлота", спонсора ЦСКА. Поэтому это не благотворительность,а исправление косяка.
Вообще-то, у ЦСКА самая лучшая работа с болельщиками с инвалидностью - руководитель общества болельщиков ЦСКА с инвалидностью даже ездила на международную конференцию по этой тематике и ее коллеги восхищались этим (на канале ЦСКА даже есть видео про это).
Я уж не говорю про разного рода постоянные активности на домашних матчах, постоянный приход звездных болельщиков или игроков к ним на места на ВЭБ Арене и тд.

Так что, это не «исправление косяка», а реальная помощь и переживание за болельщика.
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Лично знаком с этим пацаном и его отцом. Для меня они герои, потому что, не знаю, как в прошлом сезоне, но в позапрошлом они пробили золото, а вы представьте, что такое откатать больше 40 матчей, включая выезда, с колясочником.
Но самое гнусное, что противники фан айди не признавали их золото, мол, прогнулись, оформили, не поддержали бойкот...Блин, да у пацана может единственная радость в тяжелой жизни, а вы хотите, чтобы он ее променял на ваши принципы?!
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Какие времена - такие и победы...
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О поступках этой авиакомпании много известно. Если есть специальные потребности, багаж и нет желания или умения выбивать себе комфорт - нафиг ей лететь?
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Нам всегда выдавали второй ряд
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За деньги или бесплатно?
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Ответ Евгений Овчаренко
Типичная "Победа"
Что такое типичная Победа?
Это когда знаешь их ограниченные условия, но требуешь больше да еще и бесплатно?
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