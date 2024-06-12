ЦСКА возьмет 15-летнего болельщика с ограниченными возможностями в самолет на выездной матч после конфликта с «Победой». Мальчика пересадили на неудобные места на рейсе

Болельщик ЦСКА с ограниченными возможностями полетит на выездной матч с командой.

Ранее мать 15-летнего Александра рассказала об инциденте с авиакомпанией «Победа», в одностороннем порядке пересадившей семью на места, которые затруднили ребенку пребывание в самолете из-за его проблем со здоровьем. Кроме того, семье Александра изначально отказали в компенсации суммы, потраченной на замену мест, однако после повторной жалобы согласились вернуть деньги.

«Нам сказали, что если мы хотим полететь, то есть места только в 17-м ряду, где людям с ограниченными возможностями по здоровью разместиться попросту невозможно. Расстояние до сиденья там меньше, чем во втором ряду.

Это оставило неприятное впечатление, ведь до этого мы целый сезон летали без проблем, в том числе и с авиакомпанией «Победа», путешествуя на выездные матчи ЦСКА. Нам всегда выдавали второй ряд», – приводит слова матери Александра Анны телеграм-канал «Осторожно, Москва!»

Впоследствии телеграм-канал Baza сообщил, что ЦСКА организует Александру поездку на ближайший выездной матч вместе с игроками команды. Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил эту информацию.

«Дело в том, что мы прекрасно знакомы с Сашей и его родителями Анной и Анатолием. Саша с папой действительно посетили абсолютно все игры прошлого сезона, что заслуживает великое уважение со стороны каждого сотрудника ПФК ЦСКА.

Конечно, как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо этой истории, поэтому, как верно написала Baza, на один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере. Мы на связи с мамой Саши, выберем лучший вариант!» – написал Брейдо.