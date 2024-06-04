Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы: «Да, есть много чемпионов, но я прибавляю»

Хакан Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы.

«Как я уже много раз говорил, у меня именно такое чувство.

Я хорошо знаю, что есть много чемпионов, однако я прибавляю и расту», – сказал хавбек « » в эфире Rai Sport.