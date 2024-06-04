Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы: «Да, есть много чемпионов, но я прибавляю»
Хакан Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы.
«Как я уже много раз говорил, у меня именно такое чувство.
Я хорошо знаю, что есть много чемпионов, однако я прибавляю и расту», – сказал хавбек «Интера» в эфире Rai Sport.
Из 13 голов у него 10 с пенальти.
Как это делали Кроос и Модрич не один раз. Как это делал де Брюйне в тяжелейших ситуациях. Как это делал Родри в финале ЛЧ.
Чалханоглу никогда ничего такого не делал, более того у Индзаги чисто системная команда, где никто особо не выделяется (кроме Лаутаро). и Хакан в этом Интере далеко не ключевой игрок