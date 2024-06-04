Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы: «Да, есть много чемпионов, но я прибавляю»

Теги Интер серия А Италия Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы.

«Как я уже много раз говорил, у меня именно такое чувство.

Я хорошо знаю, что есть много чемпионов, однако я прибавляю и расту», – сказал хавбек «Интера» в эфире Rai Sport.

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21 комментарий
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Тони уже устал угорать над ним и закончил карьеру)))).
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Лучший футболист из всех, кто носит фамилию Чалханоглу
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🤡
Из 13 голов у него 10 с пенальти.
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Лучший в Европе, но не лучший в Интере
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Или скорее наоборот, как только Тони закончил- Хакан решил похвастаться)
Да не. Уже не первый раз об этом говорит.
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Ответ sports!
Он случайно не молодой? А то там всё за Ямалом забито!
он ещё Боруссии Клопа со штрафного чумной гол забивал
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Какой скромный парень
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ну разве что лучший рогатый полузащитник Европы
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слово "гихдыллах" наиболее точно описывает этого персонажа.
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Согласен, по чувству юмора он лучший )
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Комментаторы спорца считают себя лучшими комментаторами в мире.
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Ответ 5t1ck
Тони уже устал угорать над ним и закончил карьеру)))).
Или скорее наоборот, как только Тони закончил- Хакан решил похвастаться)
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Хотя бы почитал аналитические статьи про себя, в Италии что ли не выходят? Он в подметки не годится Кроосу и Родри, а забил почти все с пенальти. Просто классный полузащитник на пике.
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Тоже считаю себя лучшим полузащитником Европы. Да, есть много чемпионов, но скоро я встану с дивана.
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Лучший куколд =)
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лучшие полузащитники это те, которые выходят и делают разницу в тяжелейших матчах.
Как это делали Кроос и Модрич не один раз. Как это делал де Брюйне в тяжелейших ситуациях. Как это делал Родри в финале ЛЧ.
Чалханоглу никогда ничего такого не делал, более того у Индзаги чисто системная команда, где никто особо не выделяется (кроме Лаутаро). и Хакан в этом Интере далеко не ключевой игрок
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Он даже не лучший пз в сериале, не лучший футболист в Интере, не лучший в сборной
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Ответ Tsamourlidis_mufc
Коул Палмер на минималках
У Палмера даже 30 процентов голевых действий это не пенальти,поэтому не стоит сравнивать
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