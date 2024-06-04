Микель Артета: «Арсенал» был лучшей командой АПЛ почти по каждому показателю. Должны превзойти «Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета ответил на вопрос о том, как «Арсеналу» опередить «Манчестер Сити».

Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков – на 2 меньше, чем «Манчестер Сити».

«Мы должны превзойти их. Мы приближаемся. Если посмотреть на метрики, то мы уже добились этого. Мы были лучшей командой лиги почти по каждому показателю. Но есть детали, которые мы недостаточно хорошо контролировали. Так от нас ушла победа в лиге, таков уровень.

Это большой вызов, но видеть такую качественную и стабильную команду уже на протяжении семи-девяти лет и стараться быть лучше, чем они, – очень вдохновляюще. Мы сфокусированы на аспектах, в которых можем стать лучше», – сказал Артета.

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25 комментариев
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Вручите же почти чемпионам почти кубок
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У Сити больше всех очков;
У Сити больше всех забитых мячей;
У Сити меньше всех поражений;
Разница забитых и пропущенных одинакова;
Количество побед у команд одинакова.
В чем Арсенал то "почти" везде лучше, Микель?
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Артета молодец ничего не скажешь. При нём Арсенал сплотился и стал стабильным. Если так будет продолжаться возьмут скоро чемпионство.
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Ответ bestvideox
Артета молодец ничего не скажешь. При нём Арсенал сплотился и стал стабильным. Если так будет продолжаться возьмут скоро чемпионство.
осталось дождаться только когда Пеп уйдет из АПЛ ))
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Нужен топ форвард
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Ответ Олег Лисицын
У Сити больше всех очков; У Сити больше всех забитых мячей; У Сити меньше всех поражений; Разница забитых и пропущенных одинакова; Количество побед у команд одинакова. В чем Арсенал то "почти" везде лучше, Микель?
И даже по xG тоже именно Сити были лучше.
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Вот реально за кого обидно такой классный футбол парни показывали красивый техничный забивной
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Ответ Rhett Butler
Нужен топ форвард
поговаривают об Осимхене, если получится будет огонь
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Прогресс в любом случае есть. Главное чтобы он сохранился.
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Автобусная игра на ничью во втором круге,против своего главного конкурента, когда у тебя и отрыва то толком никакого нет, а в гонке (на тот момент еще и был Ливерпуль -- это не признак лучшей команды чемпионата, особенно в той ситуации , когда все понимают, что Сити ,на дистанции, более стабильная команда в плане набора очков.
Арсеналу нужно было рисковать и стараться игратьна победу. Если бы в тот день им повезло и они победили, то это не только дало запас в таблице, но стало огромным психологическим подспорьем в дальнейшей борьбе за титул
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Ответ bestvideox
Артета молодец ничего не скажешь. При нём Арсенал сплотился и стал стабильным. Если так будет продолжаться возьмут скоро чемпионство.
#скоро
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Ответ Ювентиниус
Эсли это тот арсенал,что я знаю с 2006 г, то 2 место максимум . Вряд ли в следущий сезон претендует на чемпионство.
С вашей экспертностью, не удивлюсь если вы сейчас про тульский Арсенал говорите
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По сути если бы не очень даже спорные принятия решений в матче с Ньюкаслом первого круга, то чемпионом был бы сейчас Арсенал
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Может им с Реалом вместе тренироваться?
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а кто чемпион Артета, кто легенда, кто гангстер?
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Арсенал даже при таких расскладах не должен расстраиваться, ведь у этой шикарной команды есть потенциал для роста.
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новый трофей для евролузеров подъехал
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зря не бились с МС на Этихаде, ну и конечно проигрыш Вилле стал ключевым в борьбе за титул
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В этом сезоне обошлось без травм основных ЦЗ, Райса и Сака, поэтому весну вытянули, в отличие от прошлого сезона. Нужно улучшать качество скамейки, а "потолок" основы и так уже высок.
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Троссар и Жорж очень помогли в этом сезоне. Хотя достались за копейки. Арсеналу очень нужен топовый левый защитник.
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