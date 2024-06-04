Микель Артета: «Арсенал» был лучшей командой АПЛ почти по каждому показателю. Должны превзойти «Сити»

Микель Артета ответил на вопрос о том, как «Арсеналу» опередить «Манчестер Сити».

Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице , набрав 89 очков – на 2 меньше, чем « ».

«Мы должны превзойти их. Мы приближаемся. Если посмотреть на метрики, то мы уже добились этого. Мы были лучшей командой лиги почти по каждому показателю. Но есть детали, которые мы недостаточно хорошо контролировали. Так от нас ушла победа в лиге, таков уровень.

Это большой вызов, но видеть такую качественную и стабильную команду уже на протяжении семи-девяти лет и стараться быть лучше, чем они, – очень вдохновляюще. Мы сфокусированы на аспектах, в которых можем стать лучше», – сказал .