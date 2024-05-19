«Рома» выиграла впервые за 6 матчей – у «Дженоа» благодаря голу Лукаку
«Рома» прервала пятиматчевую серию без побед.
В 37-м туре Серии А римляне на своем поле победили «Дженоа» (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку.
Это первая победа команды Даниэле де Росси за шесть матчей – было 2 поражения и 3 ничьих.
«Рома» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 63 очками перед заключительным туром.
Уволили Мо, вот и ешьте.
Место в жопе и ни громкого звука в еврокубках.
Тишина и все расходятся.
Страшно подумать что было бы если бы он тренировал с начала сезона.
Но ничего, скоро мы это увидим)
Игра - катастрофа, тренерских задумок нет, одна мотивация)
Будет и в следующем сезоне трясти бородой и злобно орать на судей)
Перед зимним ТО его и выпнут