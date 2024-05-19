«Рома» выиграла впервые за 6 матчей – у «Дженоа» благодаря голу Лукаку

«Рома» прервала пятиматчевую серию без побед.

В 37-м туре Серии А римляне на своем поле победили « » (1:0) благодаря голу .

Это первая победа команды за шесть матчей – было 2 поражения и 3 ничьих.

« » располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 63 очками перед заключительным туром.