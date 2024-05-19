«Рома» выиграла впервые за 6 матчей – у «Дженоа» благодаря голу Лукаку

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Дженоа Ромелу Лукаку Футбол

«Рома» прервала пятиматчевую серию без побед.

В 37-м туре Серии А римляне на своем поле победили «Дженоа» (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку.

Это первая победа команды Даниэле де Росси за шесть матчей – было 2 поражения и 3 ничьих.

«Рома» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 63 очками перед заключительным туром.

6 комментариев
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А что вы минусуете то? Правда не нравится?
Уволили Мо, вот и ешьте.
+13
-3
+10
Вот и итог гения Де Росси.
Место в жопе и ни громкого звука в еврокубках.
Тишина и все расходятся.
Страшно подумать что было бы если бы он тренировал с начала сезона.
Но ничего, скоро мы это увидим)
Игра - катастрофа, тренерских задумок нет, одна мотивация)
Будет и в следующем сезоне трясти бородой и злобно орать на судей)
Перед зимним ТО его и выпнут
+11
-5
+6
Тем не менее игра вызывает тревогу. Лично для меня ДДР всё же сомнительный вариант на следующий сезон, увы. Буду рад ошибаться
+1
-1
0
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