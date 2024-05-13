Ловчев о «Краснодаре»: «Признается Галицкий, что сделал глупейшую ошибку? Ивич послал его или что? Руководители клубов что хотят, то и творят»

Евгений Ловчев раскритиковал «Краснодар» за увольнение Владимира Ивича.

«Это для меня нонсенс. Многие боятся говорить правду, а я эту правду скажу. Для меня самым большим разочарованием в сегодняшнем футболе является не какой-то игрок, команда, а руководители клубов. Они что хотят, то и творят.

Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку? Во время чемпионата, когда идет борьба за первое место, увольнять тренера.

Нам же никто не объясняет, что там произошло, Ивич послал его или что? в каком-то интервью начал объяснять, что разошлись взгляды с руководителем клуба: Галицкому красивый футбол нужен, а для него главное – победа. Но это же половина объяснения.

« » сейчас не похож на ту команду, которая подошла к первому месту, только из-за увольнения. Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», – сказал бывший игрок «Спартака».

«Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице Мир , набрав 50 очков после 28 туров. Под руководством Мурада Мусаева команда одержала три победы в чемпионате России при двух ничьих и трех поражениях.