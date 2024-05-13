Ловчев о «Краснодаре»: «Признается Галицкий, что сделал глупейшую ошибку? Ивич послал его или что? Руководители клубов что хотят, то и творят»
Евгений Ловчев раскритиковал «Краснодар» за увольнение Владимира Ивича.
«Это для меня нонсенс. Многие боятся говорить правду, а я эту правду скажу. Для меня самым большим разочарованием в сегодняшнем футболе является не какой-то игрок, команда, а руководители клубов. Они что хотят, то и творят.
Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку? Во время чемпионата, когда идет борьба за первое место, увольнять тренера.
Нам же никто не объясняет, что там произошло, Ивич послал его или что? Ивич в каком-то интервью начал объяснять, что разошлись взгляды с руководителем клуба: Галицкому красивый футбол нужен, а для него главное – победа. Но это же половина объяснения.
«Краснодар» сейчас не похож на ту команду, которая подошла к первому месту, только из-за увольнения. Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», – сказал бывший игрок «Спартака».
«Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков после 28 туров. Под руководством Мурада Мусаева команда одержала три победы в чемпионате России при двух ничьих и трех поражениях.
Ивич специально держал на скамейке новое дорогое приобретение;
Матч показывал тошнотворный футбол;
Ивич стартовал в этом году ужасно.
Краснодару стоило вместо Мусаева взять Адиева. Хороший тактик, умеет держать раздевалку, везде давал и дает результат.
А Мусаев не умеет общаться с игроками, тому подтверждение Сабах, где его игроки так же слили
Покажите хотя бы один пример когда владелец клуба стерпит подобное хамство подчиненного.
Хороший специалист, знает русский язык. Не конфликтный.