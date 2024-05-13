Ловчев о «Краснодаре»: «Признается Галицкий, что сделал глупейшую ошибку? Ивич послал его или что? Руководители клубов что хотят, то и творят»

Теги премьер-лига Россия Евгений Ловчев Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Р-Спорт Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал «Краснодар» за увольнение Владимира Ивича.

«Это для меня нонсенс. Многие боятся говорить правду, а я эту правду скажу. Для меня самым большим разочарованием в сегодняшнем футболе является не какой-то игрок, команда, а руководители клубов. Они что хотят, то и творят.

Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку? Во время чемпионата, когда идет борьба за первое место, увольнять тренера.

Нам же никто не объясняет, что там произошло, Ивич послал его или что? Ивич в каком-то интервью начал объяснять, что разошлись взгляды с руководителем клуба: Галицкому красивый футбол нужен, а для него главное – победа. Но это же половина объяснения.

«Краснодар» сейчас не похож на ту команду, которая подошла к первому месту, только из-за увольнения. Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», – сказал бывший игрок «Спартака». 

«Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков после 28 туров. Под руководством Мурада Мусаева команда одержала три победы в чемпионате России при двух ничьих и трех поражениях.

21 комментарий
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Он не просто руководитель, он владелец, можно сказать основатель, захочет - в медиалигу переведет
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
От Ивича генеральный директор и владелец клуба требовали объяснить снижение результатов команды. Возможно в грубой форме. Ивич вместо того чтобы гасить конфликт начал его разжигать потеряв берега и начав требовать от Галицкого «следить за языком». Покажите хотя бы один пример когда владелец клуба стерпит подобное хамство подчиненного.
Вы присутствовали при ссоре?
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На то они и руководители.
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Ивич не соблюдал субординацию;
Ивич специально держал на скамейке новое дорогое приобретение;
Матч показывал тошнотворный футбол;
Ивич стартовал в этом году ужасно.
Краснодару стоило вместо Мусаева взять Адиева. Хороший тактик, умеет держать раздевалку, везде давал и дает результат.
А Мусаев не умеет общаться с игроками, тому подтверждение Сабах, где его игроки так же слили
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Он и руководитель, и основатель, и владелец. И сейчас он пойдет отчитываться Ловчеву, по каким причинам уволил Ивича. Утром проснется и Мостового назначит, его право.
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Надоели проплаченеве статьи облизывают е Галицкого и такие же тупые фаны передергивающие на него. Ах меценат, не гос деньги, красавчик, идеальный мужчина, остаётся добивать я хочу от него ребенка. Дураки купивгиеся на банальную проплаченнкю кампанию по имиджу обычного олигарха, у которого как и у всех олигархов руки по локоть в крови, какими бы цивилизованными они перед вами не казались. Сколько лет мантра идёт облизывания Галицкиймнаге все, он нам всем нравится, надо только чуть чуть,и мечта сбудется, Галицкий это романтика, это академия, вот вот все свои выпускники будут играть, никаких легионеры, зато какой красивый футбол, - вечные розовые сопли глупцов
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Отсеченная голова, на то он и владелец, что захотел- снял. Не госденьги, так что все равно, как он их тратит 🤦‍♂️
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От Ивича генеральный директор и владелец клуба требовали объяснить снижение результатов команды. Возможно в грубой форме. Ивич вместо того чтобы гасить конфликт начал его разжигать потеряв берега и начав требовать от Галицкого «следить за языком».

Покажите хотя бы один пример когда владелец клуба стерпит подобное хамство подчиненного.
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Так руководитель и может творить со своим владением то, что хочет.
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Не факт, что ссора была именно с Галицким.
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Ответ Пердёж
Так давно уже надо туда переводить если этому клоуну трофеи не нужны.
Можно подумать Ивич который начал сливать матчи и который нигде ничего серьезного не выиграл ему эти трофеи гарантировал.
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Ответ justburn
Он не просто руководитель, он владелец, можно сказать основатель, захочет - в медиалигу переведет
Ну в целом, Медиалига - это тоже вариант, для Краснодара.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
От Ивича генеральный директор и владелец клуба требовали объяснить снижение результатов команды. Возможно в грубой форме. Ивич вместо того чтобы гасить конфликт начал его разжигать потеряв берега и начав требовать от Галицкого «следить за языком». Покажите хотя бы один пример когда владелец клуба стерпит подобное хамство подчиненного.
Думаю, Иванову бы понравился диалог в таком русле, но другие руководители и на скамейке запасных не сидят
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Ивичу надо было любым способом гасить конфликт. Сказал бы что то типа «давайте поужинаем, в спокойной обстановке подумаем как сделать лучше». Галицкий бы отошел и думаю извинился бы за свое поведение. А он хамить владельцу команды начал. И Галицкого накрыло. Никакому владельцу не понравится если подчиненный ему открыто хамит.
Я может не прав, но он же вроде с Хашигом закусился, а уж как этот змей передал Галицкому... Сколько историй с ним было
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Ответ Kirlian
Ивич не соблюдал субординацию; Ивич специально держал на скамейке новое дорогое приобретение; Матч показывал тошнотворный футбол; Ивич стартовал в этом году ужасно. Краснодару стоило вместо Мусаева взять Адиева. Хороший тактик, умеет держать раздевалку, везде давал и дает результат. А Мусаев не умеет общаться с игроками, тому подтверждение Сабах, где его игроки так же слили
Можно было пригласить Николича который работал в Локо.

Хороший специалист, знает русский язык. Не конфликтный.
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