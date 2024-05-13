Кержаков о «Зените»: «Нет страсти и желания. Только какая-то самоуверенность»
Александр Кержаков высказался о последних результатах «Зенита».
«О ситуации в «Зените» могу судить только по тому, что я в жду в матчах. Нет страсти и желания. Может, я этого не замечаю. С таким отношением на поле очень сложно переламывать игры, когда не совсем все может получаться.
Страсть и уверенность должны присутствовать. У «Зенита» больше какая-то самоуверенность, к сожалению, без страсти. Не могу сказать, с чем это связано», – сказал бывший нападающий сборной России.
После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 51 очком и отстает от «Динамо» на 2 балла.
Вот например когда получили второй от Рубина вполне могли скинуть и катать- но, нет, бежали вперёд
Уже пропало чувство страха и неуверенности, уже не тянет быстренько уехать за бугор тренировать какую-нибудь заштатную команду?
Я лично буду доволен сезоном если всё решится в последнем туре, вне зависимости от того кто станет чемпионом