Кержаков о «Зените»: «Нет страсти и желания. Только какая-то самоуверенность»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Чемпионат.com Футбол

Александр Кержаков высказался о последних результатах «Зенита».

«О ситуации в «Зените» могу судить только по тому, что я в жду в матчах. Нет страсти и желания. Может, я этого не замечаю. С таким отношением на поле очень сложно переламывать игры, когда не совсем все может получаться.

Страсть и уверенность должны присутствовать. У «Зенита» больше какая-то самоуверенность, к сожалению, без страсти. Не могу сказать, с чем это связано», – сказал бывший нападающий сборной России. 

После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 51 очком и отстает от «Динамо» на 2 балла. 

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13 комментариев
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Приелись победы. Бессознательная встряска.
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В телевизоре смотреть одно, живьём-ну я не помню в сезоне матча чтобы ленились, честно. Может телекартинка даёт иное видение, но я ни об одной игре не пожалел что посетил.
Вот например когда получили второй от Рубина вполне могли скинуть и катать- но, нет, бежали вперёд
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Финиш РПЛ не предсказуем. Давно такого не было.
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Так а что бороться то, денег заработали, премии не мотивируют, тренер поплыл, когда впервые за 5 лет наступили проблемы. Тут надо делать жёсткие оргвыводы и возможно перестраивать команду, а то уж слишком запустились в бразиломанию.
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Керж уже пришёл в себя после начала СВО?
Уже пропало чувство страха и неуверенности, уже не тянет быстренько уехать за бугор тренировать какую-нибудь заштатную команду?
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Ответ Игорь М.
С игроков маленький спрос, т.к. активные фанаты, которые могли бы зажечь на трибунах, на матчи не ходят (не говорю про ТШ или руководство). У Зенита к этому сезону накопилось много проблем в разных сферах, в т.ч. проблемы с составом, поскольку много очень спорных кандидатур как в заявке, так и на поле
Конечно виноваты фанаты на которых руководство Зенита положило болт превратив их трибуну в хрен пойми что, а вот к зажравщимся миллионерам у вас видно нет вопросов
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Ответ IlyaGrain
И даже со всеми этими проблемами Зенит может стать чемпионом и выиграть кубок! Это ж в каком состоянии тогда все остальные ))
Все же это маловероятно. Семак- не тот кто любит рисковать, поэтому на Кубок не поставить основу, не облажатся с чаем важнее.
Я лично буду доволен сезоном если всё решится в последнем туре, вне зависимости от того кто станет чемпионом
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