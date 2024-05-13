Кордоба о неудачах «Краснодара»: «Нет объяснений, упустили шансы. Но должны закончить чемпионат наилучшим образом»
Джон Кордоба высказался о неудачной серии «Краснодара» в Мир РПЛ.
11 мая «Краснодар» на выезде проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ. Команда не может одержать победу в третьем матче подряд – до этого было поражение от «Ахмата» (0:1) и ничья с «Крыльями Советов» (0:0). На данный момент «быки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
«У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были.
Мы знаем, что это не лучший момент для нас. Но мы должны закончить чемпионат наилучшим образом», – сказал нападающий «Краснодара».
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