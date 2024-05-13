Кордоба о неудачах «Краснодара»: «Нет объяснений, упустили шансы. Но должны закончить чемпионат наилучшим образом»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Спорт-Экспресс Футбол

Джон Кордоба высказался о неудачной серии «Краснодара» в Мир РПЛ.

11 мая «Краснодар» на выезде проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ. Команда не может одержать победу в третьем матче подряд – до этого было поражение от «Ахмата» (0:1) и ничья с «Крыльями Советов» (0:0). На данный момент «быки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

«У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были.

Мы знаем, что это не лучший момент для нас. Но мы должны закончить чемпионат наилучшим образом», – сказал нападающий «Краснодара».

Кордоба о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» сам отдал титул. Это ответственность команды, не тренера»

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6 комментариев
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Один из немногих из состава Краснодара к кому претензий по самоотдаче и желанию нет у болельщиков по моему мнению
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Объяснение есть и все знают его, физрук вместо тренера
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Можно ещё разок тренера поменять, чего уж там...
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Ответ Алексей Ненахов
Объяснение есть и все знают его, физрук вместо тренера
100% + само решение об увольнении подкосило многих ментально.
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Ответ Олег Сагайдачный
В последнем туре играют с Динамо. Всё для отличного матча в Краснодаре. Быкам красивой игры и крупной победы.
Хорошая попытка лазурный болельщик
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