Кордоба о неудачах «Краснодара»: «Нет объяснений, упустили шансы. Но должны закончить чемпионат наилучшим образом»

Джон Кордоба высказался о неудачной серии «Краснодара» в Мир РПЛ.

11 мая « » на выезде проиграл « » (0:1) в матче 28-го тура . Команда не может одержать победу в третьем матче подряд – до этого было поражение от « » (0:1) и ничья с «Крыльями Советов» (0:0). На данный момент «быки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

«У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были.

Мы знаем, что это не лучший момент для нас. Но мы должны закончить чемпионат наилучшим образом», – сказал нападающий «Краснодара».

Кордоба о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» сам отдал титул. Это ответственность команды, не тренера»