Олусегун о неудачах «Краснодара»: «Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун считает, что «Краснодару» не везет в борьбе за чемпионство.

Напомним, в матче 28-го тура Мир РПЛ «Краснодар» на выезде уступил «Спартаку».

– Кажется, что у «Краснодара» пока нет чемпионского характера.

– В каждой игре у нас есть цель победить, мы знаем, как играть. Но, к сожалению, в последнее время у нас случаются недостаточно удачные матчи. Но надеемся, что в следующих играх мы поборемся. Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера, – сказал футболист «Краснодара».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Везение нужно заслужить характером...
+10
0
+10
Это просто не умение реализовывать свои моменты
+4
-1
+3
Согласен с ним.
Назначение Мусаева это как раз таки невезение.)
+4
-2
+2
Да-да.
+2
-1
+1
Это отсутствие Фаберже!
+1
0
+1
А откуда у Краснодара, в принципе, чемпионский характер то возьмётся? Чемпионы чего они?
+1
-1
0
ага, невезение, что владелец клуба - самодур, который будучи одной ногой уже на том свете, решил поиграть в крутого менеджера.

вот уж не повезло так не повезло 🤡
+1
-1
0
Это просто обсер
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий