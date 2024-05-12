Олусегун о неудачах «Краснодара»: «Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера»

Олакунле Олусегун считает, что «Краснодару» не везет в борьбе за чемпионство.

Напомним, в матче 28-го тура Мир РПЛ «Краснодар» на выезде уступил «Спартаку».

– Кажется, что у «Краснодара» пока нет чемпионского характера.

– В каждой игре у нас есть цель победить, мы знаем, как играть. Но, к сожалению, в последнее время у нас случаются недостаточно удачные матчи. Но надеемся, что в следующих играх мы поборемся. Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера, – сказал футболист «Краснодара».