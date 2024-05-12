Олусегун о неудачах «Краснодара»: «Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера»
Олакунле Олусегун считает, что «Краснодару» не везет в борьбе за чемпионство.
Напомним, в матче 28-го тура Мир РПЛ «Краснодар» на выезде уступил «Спартаку».
– Кажется, что у «Краснодара» пока нет чемпионского характера.
– В каждой игре у нас есть цель победить, мы знаем, как играть. Но, к сожалению, в последнее время у нас случаются недостаточно удачные матчи. Но надеемся, что в следующих играх мы поборемся. Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера, – сказал футболист «Краснодара».
Назначение Мусаева это как раз таки невезение.)
вот уж не повезло так не повезло 🤡