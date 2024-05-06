Гранат о Тюкавине в Европе: «Костя потянет топ-5 с его работоспособностью и желанием. Надо ехать»

Владимир Гранат считает, что Константину Тюкавину по силам уровень топ-5 лиг.

В 27-м туре Мир « » дома обыграло «Сочи» (3:2).

– У «Динамо» всегда такие валидольные концовки. Не знаю, с чем это связано, но у «Динамо» такие концовки весь сезон, почему-то они не выносят уроков из прошедших игр. На самом деле матч нужно было завершать еще в первом тайме, потому что была куча голевых моментов, но, к сожалению, не забили. Говорить про чемпионство я не стану, чтобы не бежать впереди паровоза.

– провел хороший матч. Если будет продолжать так играть – уедет?

– Я был бы очень рад, если бы он так же продолжал и уехал в какой-нибудь крутой клуб. Надо ехать поиграть. Если взять топ-пять чемпионатов, то думаю, Костя их потянет с его работоспособностью и желанием, – сказал бывший защитник сборной России Владимир Гранат.

На счету Тюкавина 14 мячей в чемпионате. Он делит второе место в гонке бомбардиров с Джоном Кордобой из «Краснодара», отставая на два мяча от Матео Кассьерры из «Зенита».

Статистика Тюкавина – тут.