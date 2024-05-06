Гранат о Тюкавине в Европе: «Костя потянет топ-5 с его работоспособностью и желанием. Надо ехать»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Владимир Гранат считает, что Константину Тюкавину по силам уровень топ-5 лиг.

В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» дома обыграло «Сочи» (3:2).

– У «Динамо» всегда такие валидольные концовки. Не знаю, с чем это связано, но у «Динамо» такие концовки весь сезон, почему-то они не выносят уроков из прошедших игр. На самом деле матч нужно было завершать еще в первом тайме, потому что была куча голевых моментов, но, к сожалению, не забили. Говорить про чемпионство я не стану, чтобы не бежать впереди паровоза.

Константин Тюкавин провел хороший матч. Если будет продолжать так играть – уедет?

– Я был бы очень рад, если бы он так же продолжал и уехал в какой-нибудь крутой клуб. Надо ехать поиграть. Если взять топ-пять чемпионатов, то думаю, Костя их потянет с его работоспособностью и желанием, – сказал бывший защитник сборной России Владимир Гранат.

На счету Тюкавина 14 мячей в чемпионате. Он делит второе место в гонке бомбардиров с Джоном Кордобой из «Краснодара», отставая на два мяча от Матео Кассьерры из «Зенита».

Статистика Тюкавина – тут.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Фан Рубина
Зачем желать зла и отправлять человека на понижение в европку? Там только карьеру губить и деградировать, больше делать нечего. Именно в сильнейшей лиге мира - РПЛ нужно расти как футболисту.
На 🥒, закуси хоть
+1
0
+1
А Гранат сам хоть секунду в Европе играл? Кто он такой вообще?
0
0
0
Зачем желать зла и отправлять человека на понижение в европку? Там только карьеру губить и деградировать, больше делать нечего. Именно в сильнейшей лиге мира - РПЛ нужно расти как футболисту.
+1
-1
0
Захарян уже уехал и сидит в основном на скамейке,вместо развития
0
0
0
Ответ tzasasa
А Гранат сам хоть секунду в Европе играл? Кто он такой вообще?
10 лет за Динамо играл. Наверно имеет право рассуждать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий