Нахушев о Семаке: «Глыба тренерского цеха, а в ЦСКА был человечищем и большим игроком. В «Зените» за 6 лет сколько изменений? Но он как был наверху, так и остается»

Руслан Нахушев отметил человеческие и тренерские качества Сергея Семака.

– Вы совсем молодым попали в . И много рассказывали про . Его роль в то время описывает фраза «капитанами не становятся, а рождаются»?

– Подписываюсь под этими словами. Ими рождаются. Это должно быть в характере – такие качества можно развить, но не приобрести.

Сейчас Сергей Богданович – глыба тренерского цеха, а тогда Сэм был человечищем и большим игроком.

Я приехал 17-летним из Нальчика и всех этих людей видел по телевизору. Помимо Сэма – Варламов, , , . Когда приехал, Семак по-капитански подошел, мы познакомились.

Сказал ему: «Сережа, я-то тебя знаю. И знаю, кто ты такой. А меня Руслан зовут».

Настоящий капитан, к которому можно подойти по любым вопросам. И по футбольным, и по жизненным. С ним было легко во всем. И до сих пор он ориентир.

– Его тренерская работа вам нравится? Ведь есть устоявшееся мнение, что «Зенит» тащат бразильцы.

– Знаете, ведь всех их надо объединить. И найти к ним подход. До бразильцев он сделал очень крепкую «Уфу» без бразильцев и сильных российских игроков. Он был помощником в сборной, у Спаллетти, Виллаш-Боаша. Было видно, что он будет хорошим тренером. Нужно было найти свою команду.

За шесть лет сколько изменений в команде? Среди игроков, руководства. Но «Зенит» как был наверху, так и остается.

С «Уфой» он не стал бы чемпионом. Но для Российской премьер-лиги это топ-тренер. Хотелось бы увидеть его еще раз на уровне еврокубков. Однако пока это невозможно, – сказал бывший защитник «Краснодара».