Нахушев о Семаке: «Глыба тренерского цеха, а в ЦСКА был человечищем и большим игроком. В «Зените» за 6 лет сколько изменений? Но он как был наверху, так и остается»

Теги ЦСКА Зенит Дейвидас Шемберас Ролан Гусев Сергей Семак Руслан Нахушев Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Олег Корнаухов Евгений Варламов Уфа Андре Виллаш-Боаш Футбол

Руслан Нахушев отметил человеческие и тренерские качества Сергея Семака.

– Вы совсем молодым попали в ЦСКА. И много рассказывали про Семака. Его роль в то время описывает фраза «капитанами не становятся, а рождаются»?

– Подписываюсь под этими словами. Ими рождаются. Это должно быть в характере – такие качества можно развить, но не приобрести.

Сейчас Сергей Богданович – глыба тренерского цеха, а тогда Сэм был человечищем и большим игроком.

Я приехал 17-летним из Нальчика и всех этих людей видел по телевизору. Помимо Сэма – Варламов, Корнаухов, Гусев, Шемба. Когда приехал, Семак по-капитански подошел, мы познакомились.

Сказал ему: «Сережа, я-то тебя знаю. И знаю, кто ты такой. А меня Руслан зовут».

Настоящий капитан, к которому можно подойти по любым вопросам. И по футбольным, и по жизненным. С ним было легко во всем. И до сих пор он ориентир.

– Его тренерская работа вам нравится? Ведь есть устоявшееся мнение, что «Зенит» тащат бразильцы.

– Знаете, ведь всех их надо объединить. И найти к ним подход. До бразильцев он сделал очень крепкую «Уфу» без бразильцев и сильных российских игроков. Он был помощником в сборной, у Спаллетти, Виллаш-Боаша. Было видно, что он будет хорошим тренером. Нужно было найти свою команду.

За шесть лет сколько изменений в команде? Среди игроков, руководства. Но «Зенит» как был наверху, так и остается.

С «Уфой» он не стал бы чемпионом. Но для Российской премьер-лиги это топ-тренер. Хотелось бы увидеть его еще раз на уровне еврокубков. Однако пока это невозможно, – сказал бывший защитник «Краснодара».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поднял тему, которую стараются обходить стороной. Семак - ТОП! Знаете, я не удивлюсь, если он окажется в ПСЖ после Зенита. Все оскорбляющие и принижающие заслуги С.Б. - завистливые неудачники, не более.
+8
-5
+3
Так то всё по делу, просто расти некуда, а без конкуренции тренер слабеет, нужен Семаку новый вызов, подисчерпался в Зените, каждый год одно и то же, исключение этот год, где Зенит просто убивают.....
+5
-4
+1
Ответ Magic13
Поднял тему, которую стараются обходить стороной. Семак - ТОП! Знаете, я не удивлюсь, если он окажется в ПСЖ после Зенита. Все оскорбляющие и принижающие заслуги С.Б. - завистливые неудачники, не более.
Сперва в ПСЖ потом в сборной Франции
+2
-1
+1
Ответ che kaif
Сперва в ПСЖ потом в сборной Франции
И воглавляя сборную Франции такой : "Извините, мсье Зидан, не успели)"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий