Антони о своем праздновании: «Игрок «Ковентри» некрасиво обошелся с нашими болельщиками, и я отреагировал на провокации, защищая клуб»

Антони объяснил свое поведение после победы «МЮ» над «Ковентри».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Ковентри» доказал, почему они дошли до полуфинала. Мы стремились попасть в финал, чтобы порадовать наших болельщиков, и добились этого.

Их игрок некрасиво повел себя по отношению к нашим болельщикам, и я в порыве отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб», – написал Антони.

Сунесс о праздновании Антони: «Вы не «Реал» только что выбили – это был «Ковентри», команда из Чемпионшипа. Это глупо, так не поступают в «МЮ»