Антони о своем праздновании: «Игрок «Ковентри» некрасиво обошелся с нашими болельщиками, и я отреагировал на провокации, защищая клуб»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Ковентри Антони Футбол

Антони объяснил свое поведение после победы «МЮ» над «Ковентри».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Ковентри» доказал, почему они дошли до полуфинала. Мы стремились попасть в финал, чтобы порадовать наших болельщиков, и добились этого.

Их игрок некрасиво повел себя по отношению к нашим болельщикам, и я в порыве отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб», – написал Антони. 

Сунесс о праздновании Антони: «Вы не «Реал» только что выбили – это был «Ковентри», команда из Чемпионшипа. Это глупо, так не поступают в «МЮ»

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10 комментариев
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То есть он не признается, что дурак?
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а причем тут игрок ковентри, если ты точно так же стал провоцировать болельщиков соперника? не говоря уж о том, что такой пафос в игре с середняком чемпионшипа - что-то на уровне празднований заболотного в матче с молодежкой ростова. только тот сальто крутил, а этот мог бы максимум вокруг своей оси покрутиться))))
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Как это действие помогло защитить клуб? Он только опозорил ман ю
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Ответ Marcus-light
То есть он не признается, что дурак?
Он показал, что вдвойне дурак: рассказал, что на якобы провокацию игрока, ответил не жестом конкретно этому игроку, а точно также провокацией болельщиков соперника.

До его слов фанаты хотя бы думали, что он понтуется жалкой победой над аутсайдером... а оказывается все ещё хуже... 😅😏
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Ответ Lavinka
http://www.manutd.ru/images/upload2/test/NEW/c3bb33d20dae24d97393c1ec6aed82c5.jpg
Уэмбли застыл в изумлении. 80 тысяч зрителей онемели от это провокации!
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Он же голубь, какой с него спрос
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Лучше б ты защищал клуб на поле🤦‍♂️🤦‍♂️
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Клуб он защищал лол. У МЮ сейчас как раз дефицит защитников, думаю стоит обратить внимание на этот недооцененный талант
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Ответ Marcus-light
Уэмбли застыл в изумлении. 80 тысяч зрителей онемели от это провокации!
А чем она лучше провокации Антони?
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