Оренбург — Динамо: прогноз на матч 24 апреля 2024, Российская Премьер-лига

Программу перенесенного 21 тура чемпионата России по футболу открывает матч «Оренбург» — «Динамо». Игра пройдет 24 апреля в Оренбурге на поле стадиона «Газовик». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Бело-голубые получили статус фаворита матча, при этом на отрезке в пять туров РПЛ «Оренбург» показал результат лучше. У «Оренбурга» три победы, ничья и поражение в пяти турах при разнице голов 7:2. Лучше на этом отрезке сыграл только «Зенит». «Горожане» пропустили меньше всех на этой дистанции РПЛ. У «Динамо» только 11 показатель с двумя победами и тремя поражениями при разнице голов 9:9. Больше пропустили «Ахмат» и «Пари НН», проигравшие 4 из 5 игр на этом отрезке сезона.

Статистика очных игр насчитывает всего 14 матчей: 4 победы «Оренбурга», 3 ничьи и 7 побед «Динамо». Разница голов 25:18 в пользу бело-голубых. На чемпионат России пришлись 7 матчей, где по победам лидирует «Оренбург» 4:3. Разница голов 9:7 в пользу хозяев предстоящего противостояния. В РПЛ команды не играют вничью. В первом круге «Динамо» дома победило со счетом 2:0. Голы на счету Константина Тюкавина и Луис Чавеса. Еще один матч прошел в рамках Кубка России, где бело-голубые были сильнее 4:2. В составе столичного клуба голами отметились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. В составе «Оренбурга» голы на счету Хорди Томпсона и Мохаммада Горбани. Игра прошла 17 апреля.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, гол «Оренбурга», «обе забьют — да», гол после 75 минуты.

Оренбург

«Горожане» в последнем туре РПЛ играли с лидером чемпионата. Гостевая игра завершилась поражением со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал Клаудиньо на 23 минуте встречи. Гости получили пять желтых карточек. По метрике xG в матче было почти равенство, 0,52:0,46 в пользу гостей. Гости нанесли на один удар по воротам больше, 11 против 10 и 5:3 в створ.

Благодаря хорошим результатам в весенней части РПЛ команда из Оренбурга покинула зону вылета и зону стыковых матчей. Сейчас отрыв от 13 места два очка и три очка от 15 строчки. В 24 играх у «Оренбурга» 6 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Разница голов 27:31. В нижней восьмерке команда забивает больше всех. По игре дома «Оренбург» на 10 месте с 18 очками. В 11 играх у команды 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 17:11.

Результаты «Оренбурга» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Зенит» — «Оренбург» 1:0;

Кубок России, «Оренбург» — «Динамо» 2:4;

РПЛ, «Оренбург» — «Пари НН» 3:1;

РПЛ, «Оренбург» — «Рубин» 3:0;

Кубок России, «Ахмат» — «Оренбург» 0:1.

На дистанции в 10 официальных матчей у «горожан» четыре победы, три ничьи и три поражения. Два поражения в последних встречах. Разница голов 13:11. На домашней арене у «Оренбурга» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 16:10.

Интересные статистические факты по игре «Оренбурга» в сезоне:

Самые результативные игроки в РПЛ: Дмитрий Воробьев 6+1, Брайан Мансилья 2+4, Матиас Перес 5+0, Джимми Марин 3+2, Лукас Вера 1+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Дмитрий Воробьев 6+1, Джимми Марин 4+2, Брайан Мансилья 2+4, Матиас Перес 5+0, Владимир Обухов 5+0;

В РПЛ «Оренбург» не проиграл в 6 из 7 турах;

«Оренбург» забивает в 7 из 9 матчах РПЛ;

«Оренбург» выиграл 3 домашних матча в чемпионате;

На домашней арене «Оренбург» не проигрывает 5 играх и 8 из 9 матчах РПЛ;

«Оренбург» забивает в 9 домашних встречах чемпионата;

В 6 домашних матчах РПЛ «Оренбург» забивает во втором тайме;

«Оренбург» сыграл вничью в первом тайме в 5 домашних играх РПЛ;

В 5 домашних играх РПЛ команда забивает первой.

Из-за травмы не сыграет Владимир Обухов. Под вопросом участие в матче Арсена Адамова и Тимофея Мартынова. Из-за дисквалификации не сыграет Данила Прохин.

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Динамо

Кубковый успех подопечные Марцела Лички перенесли и на чемпионат России. Бело-голубые во второй игре подряд забивают четыре гола. В 25 туре РПЛ столичный клуб обыграл «Пари НН» 4:1 на выезде. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Роберто Фернандес и Битело. У Тюкавина гол плюс пас, у Хорхе Карраскаля две голевые передачи. Пропустили гости уже в компенсированное время. Пенальти реализовал Николай Калинский. По метрике xG у «Динамо» преимущество 2,20:0,96.

В турнирной таблице РПЛ положение команд не изменилось. Бело-голубые находятся на третьем месте с 41 очком, отставание от «Краснодара» 5 баллов и 9 очков от «Зенита», отрыв от «Спартака» и «Локомотива» 3 очка. В 24 встречах у бело-голубых 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница голов 40:32. По игре в гостях «Динамо» на втором месте с 18 очками. В 12 играх у команды 4 победы, 6 ничьих и 2 поражения. Разница голов 23:19. Наравне с «Зенитом» бело-голубые самая результативная команда в гостевых матчах. Больше пропустили только три клуба РПЛ.

Результаты «Динамо» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Пари НН» — «Динамо» 1:4;

Кубок России, «Оренбург» — «Динамо» 2:4;

РПЛ, «Урал» — «Динамо» 2:1;

РПЛ, «Динамо» — «Спартак» 1:2;

Кубок России, «СКА-Хабаровск» — «Динамо» 1:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у столичного клуба пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 18:16. В гостевых играх у бело-голубых четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 19:15.

Интересные статические факты по игре «Динамо» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Константин Тюкавин 11+8, Битело 6+2, Федор Смолов 4+2, Луис Чавес 4+1, Муми Нгамале 2+3, Диего Лаксальт 0+5;

Самые результативные игроки в сезоне: Константин Тюкавин 13+8, Битело 8+2, Федор Смолов 6+2, Муми Нгамале 3+4, Денис Макаров 5+0, Луис Чавес 4+1, Диего Лаксальт 0+5;

В 10 из 12 гостевых матчах «Динамо» в РПЛ забивали оба соперника;

«Динамо» забивает в 10 матчах РПЛ;

В 4 и 6 из 7 играх РПЛ забивали обе команды;

В 5 гостевых играх чемпионата «Динамо» забивает в первом тайме;

В 4 матчах «Динамо» пропускает во втором тайме.

Дисквалифицированных нет.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Оренбург — Динамо

Марцел Личка третий раз за сезон сыграет со своей бывшей команда. Пока у чешского специалиста две уверенные победы, обе победы через фору -1,5.

Коэффициенты на матч «Оренбург» — «Динамо» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Оренбурга» — 2,86;

Ничья — 3,63;

Победа «Динамо» — 2,39;

ТБ2,5 — 1,78;

ТМ2,5 — 2,07;

«Обе забьют — да» — 1,64;

«Обе забьют — нет» — 2,28.

«Оренбург» заметно прибавил в весенней части сезона, что позволило оторваться на три очка от зоны вылета. Любое поражение в оставшихся встречах может перечеркнуть полученные результаты, так как плотность в нижней части турнирной таблицы высокая. «Динамо» выходило из зимнего перерыва как участник чемпионской гонки, теперь главная задача не упустить третье место, мыслей о победе в турнире уже нет. Проблемы «Динамо», со слабой игрой в обороне, особенно в концовках встреч, никуда не ушли. Для ставки на игру можно рассмотреть гол после 75 минуты. Такая ставка прошла в пяти последних играх бело-голубых. Интересно выглядит ставка на ТБ2,5 и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,78 и 1,64 на эти исходы.

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