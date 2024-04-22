Пари НН – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Пари НН и Локомотив в 21 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Пари НН – Локомотив
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
Последние матчи Пари НН
- Пари НН – Динамо : 1 – 4
- Оренбург – Пари НН : 3 – 1
- Пари НН – Краснодар : 3 – 4
- Балтика – Пари НН : 2 – 0
- Рубин – Пари НН : 0 – 1
Последние матчи Локомотив
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
- Ахмат – Локомотив : 0 – 2
- Урал – Локомотив : 1 – 0
- Локомотив – Краснодар : 1 – 1
Прогноз на матч Пари НН – Локомотив
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