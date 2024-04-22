Пари НН – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Пари НН и Локомотив в 21 туре РПЛ 2023/2024.

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Пари НН – Локомотив

Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Пари НН: все новости

Локомотив: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Последние матчи Пари НН

Последние матчи Локомотив

Прогноз на матч Пари НН – Локомотив

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰