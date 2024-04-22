Оренбург – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Оренбург и Динамо Москва в 21 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Последние матчи Оренбург
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
- Оренбург – Пари НН : 3 – 1
- Оренбург – Рубин : 3 – 0
- Ахмат – Оренбург : 0 – 1
Последние матчи Динамо Москва
- Пари НН – Динамо : 1 – 4
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
- Урал – Динамо : 2 – 1
- Динамо – Спартак : 1 – 2
- СКА Хабаровск – Динамо : 1 – 2
Прогноз на матч Оренбург – Динамо
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