Оренбург – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Оренбург и Динамо Москва в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газовик».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Оренбург – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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