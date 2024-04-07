Глава «Телеспорта» Макаренко не признает вину по делу о мошенничестве: «Никто ничего не похитил»

Петр Макаренко отрицает вину по делу о мошенничестве.

Как стало известно ранее, Макаренко был задержан правоохранительными органами и будет находиться под домашним арестом до 4 мая.

Владелец компании обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Гагаринском суде Москвы сообщили, что уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными с трансляцией спортивных мероприятий».

По данным РБК, дело может быть связано с противоречиями, возникшими между Макаренко и «Сбером». Глава «Телеспорта» имеет судебный спор со «Сберинтертеймент», структурным подразделением «Сбера». В феврале к «Телеспорту» был подан иск с требованием выплатить 102 млн рублей в связи с займом, который ответчик, как утверждают в банке, не вернул.

«Вину Макаренко категорически не признает. Никто ничего не похитил, мошенничества нет», – заявил адвокат подсудимого Сергей Касьянов.