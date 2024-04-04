Манчестер Юнайтед – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, сыграют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в 32 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч МЮ – Ливерпуль

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