Манчестер Юнайтед – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, сыграют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в 32 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч МЮ – Ливерпуль
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