Фейеноорд — Аякс: прогноз на матч 7 апреля 2024, Эредивизи

Программу 29 тура чемпионата Нидерландов по футболу украсит противостояние «Фейеноорд» — «Аякс». Игра пройдет 7 апреля в Роттердаме на поле стадиона «Де Куйп». Начало встречи в 15:30 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита матча. «Фейеноорд» не проиграл в пяти последних встреча, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Обе ничьи гостевые. Разница голов в этих встречах 12:6. Если брать игры амстердамцев, то у них всего одна победа при трех ничьих и поражении. Разница голов на этом отрезке 8:10.

История очных матчей насчитывает 147 игр. По общему число побед «Аякс» впереди 74:34 при 39 ничьих и разнице голов 316:210 в пользу амстердамцев. В чемпионате Нидерландов команды провели 136 игр: 32 победы «Фейеноорда», 39 ничьих и 65 побед «Аякса». Разница голов 287:200 в пользу гостей предстоящей встречи. в рамках первого круга амстердамцы дома проиграли 0:4. Уже в первом тайме гости отметились тремя мячами. Голы на счету Сантьяго Хименеса на 9 и 18 минутах и Игора Пайшана на 37. Итоговый счет встречи установил Хименес на 59 минуте, оформивший хет-трик и записавший на свой счет голевую передачу. Если брать отрезок в 10 игр Эредивизи, то «Аякс» впереди по победам 6:3, еще матч завершился вничью. Разница голов 21:16. Отметим, что «Фейеноорд» не проигрывает в трех играх, победив в двух последних матчах. На домашней арене у южного клуба всего одна победа при четырех ничьих и пяти поражениях с общей разностью голов 19:13 в пользу «Аякса».

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Рекомендованная ставка: гол «Аякса», ТБ2,5, победа «Фейеноорда», «обе забьют — да».

Фейеноорд

В последней игре чемпионата Нидерландов команда не сумела взять три очка. Гостевой матч с «Волендамом» завершился вничью 0:0. Матч стал первым из 10 последних, в которых южане не забили. По созданным моментам у «Фейеноорда» было преимущество 2,52:0,74. Команда нанесла 23 удара в сторону ворот, 10 из которых пришлись в створ.

Если брать чемпионат Нидерландов, то команда на втором месте в турнирной таблице с 66 очками. Отставание от ПСВ 9 баллов. Шансов побороться за чемпионство фактически нет. Отрыв от третьего места 9 очков. В 28 турах у команды 20 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница голов 70:23. У команды есть шанс завершить сезон с трофеем, южане вышли в финал Кубка страны.

Результаты «Фейеноорда» в пяти последних матчах:

Эредивизи, «Волендам» — «Фейеноорд» 0:0;

Эредивизи, «Фейенорд» — «Утрехт» 4:2;

Эредивизи, «Херенвен» — «Фейеноорд» 2:3;

Эредивизи, «Фейеноорд» — «Хераклес» 3:0;

Эредивизи, ПСВ — «Фейеноорд» 2:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды всего одно поражение и то не в основное время. В Лиге Европы южане проиграли в серии пенальти «Роме», основное время игры завершилось вничью 1:1. В остальных встречах шесть побед и три ничьи. Общая разница голов 19:9. В статусе хозяев у команды семь побед и три ничьи при разнице голов 18:6.

Интересные статистические факты по игре «Фейеноорда» в сезоне:

Самые результативные игроки в Эредивизи: Сантьяго Хименес 21+4, Квинтен Тимбер 6+8, Келвин Стенгс 5+9, Янкуба Минте 7+3, Игор Пайшан 7+2, Лутсхарел Гертрюйда 6+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Сантьяго Хименес 24+5, Келвин Стенгс 7+13, Квинтен Тимбер 7+10, Игор Пайшан 9+2, Янкуба Минте 8+3;

«Фейеноорд» не проигрывает в 12 домашних матчах;

«Фейеноорд» забивает в 19 из 20 домашних матчей;

«Фейеноорд» пропускает от «Аякса» во втором тайме в 4 домашних играх;

В 5 матчах «Фейеноорд» забивает «Аяксу» до перерыва;

В 4 домашних играх «Фейеноорд» забивает во втором тайме;

«Фейеноорд» не проигрывает в основное время в 14 играх.

Последний матч из-за травм пропустили Килиндши Хартман, Джастин Бейлоу и Гернот Траунер.

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Аякс

Амстердамцы не удержали победу в домашней игре чемпионата против «Гоу Эхед Иглс». Хозяева вышли вперед уже на 24 минуте. голом отметился Антон Гоэзи. Пропустили амстердамцы в компенсированное время ко второму тайму. На второй добавленной минуте забил Бас Кейперс.

«Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице с 45 очками, отставание от четвертого места 7 баллов. Пока команда идет в зоне плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, четвертое место дает путевку в квалификацию Лиги Европы. В 28 турах у команды 12 побед, 9 ничьих и 7 поражений, разница голов 61:49. В топ-10 турнира столько же пропущенных у «Фортуны Сит», больше пропускают только команды из нижней части турнирной таблицы.

Результаты «Аякса» в пяти последних матчах:

Эредивизи, «Аякс» — «Гоу Эхед Иглс» 1:1;

Эредивизи, «Зволле» — «Аякс» 1:3;

Эредивизи, «Спарта» Роттердам — «Аякс» 2:2;

Лига конференций, «Астон Вилла» — «Аякс» 4:0;

Эредивизи, «Аякс» — «Фортуна Сит» 2:2.

На счету амстердамцев три победы, пять ничьих и два поражения в 10 играх. Оба поражения гостевые. Разница голов в 10 матчах 14:15. На выезде у «Аякса» пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 21:22.

Интересные статические факты по игре «Аякса» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Эредивизи: Брайан Броббей 16+7, Стевен Бергвейн 8+4, Стивен Бергейс 4+8, Чуба Акпом 9+1, Кристиан Хлинссон 7+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Брайан Броббей 20+8, Стивен Бергейс 7+10, Чуба Акпом 13+1, Стевен Бергвейн 9+5, Кристиан Хлинссон 7+3, Кеннет Тейлор 6+4;

«Аякс» без побед в 4 из 6 гостевых матчах;

«Аякс» пропускает в 10 гостевых играх, в 8 из 10 матчах пропускает более гола;

«Аякс» не выиграл в 7 из 9 играх чемпионата;

В 4 матчах турнира забивают оба соперника;

«Аякс» забивает в 11 очных гостевых встречах;

В 4 матчах «Аякс» пропускает во втором тайме;

В 12 гостевых играх команда пропускает после перерыва.

Последний матч из-за проблем со здоровьем пропускали Брайан Броббей, Джордан Хендерсон и Оливье Аэртссен.

Коэффициенты букмекеров на матч Эредивизи Фейенорд — Аякс

«Аякс» имеет преимущество по очным матчам. Команда не проиграла в 9 из 10 очных играх в Роттердаме. Если брать результаты текущего чемпионата, то амстердамцы его провалили и уже не сражаются за место в Лиге чемпионов. У «Фейеноорда» есть шанс выиграть Кубок страны и напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Коэффициенты на матч «Фейеноорд» — «Аякс» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Фейеноорда» — 1,47;

Ничья — 4,57;

Победа «Аякса» — 6,46;

ТБ2,5 —1,50;

ТМ2,5 — 2,54;

«Обе забьют — да» — 1,65;

«Обе забьют — нет» — 2,19.

Очные матчи команд нередко радуют забитыми голами и напряженной борьбой. В пяти очных играх дважды были удаления. В 3 из 5 встречах показано по 8 предупреждений, в 4 из 5 играх не менее 5. Хорошие показатели у команд и по угловым. Как минимум 11 угловых зарабатывалось в 3 из 4 последних очных встречах. Предстоящая встреча большее значение имеет для гостей. Команда продолжает борьбу за место в топ-4 чемпионата, у хозяев большое отставание от лидера и хороший запас от третьей строчки. О высокой мотивации гостей говорит и поражение в первом круге 0:4. В матче можно увидеть много голов. Основная ставка на игру — ТБ3 с коэффициентом 1,77 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Фейеноорд – Аякс

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