Фейеноорд – Аякс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Нидерландов 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, сыграют Фейеноорд и Аякс в 29 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фейеноорд – Аякс
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
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