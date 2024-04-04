Фейеноорд – Аякс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Нидерландов 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, сыграют Фейеноорд и Аякс в 29 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «де Кейп».

Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фейеноорд – Аякс

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

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Прогноз на матч Фейеноорд – Аякс