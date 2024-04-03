Галатасарай — Фенербахче: прогноз на матч 7 апреля 2024, Суперкубок Турции

7 апреля 2024 года в турецком городе Шанлыурфа состоится матч Суперкубка Турции между командами: «Галатасарай» и «Фенербахче». Матч пройдет на нейтральном для команд стадионе «Шанлыурфа ГАП». Начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени.

«Фенербахче» последний раз забирал трофей Суперкубка Турции в 2014 году, в то время как «Галатасарай» довольствовался им в 2019. Команды проводят хороший сезон в Чемпионате Турции и приятно смотреть на их противоборство до последних туров в гонке за чемпионство. Кому же получился в этом году взять быстрее первым трофей, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Ф1 (0), ТБ (2,5).

Галатасарай

«Галатасарай» сыграет в предстоящем матче за Суперкубок Турции, за счет завоеванного чемпионства в прошлом сезоне турецкой Суперлиги, где они уверенно заняли 1 строчку, обогнав по итогу второй «Фенербахче» на 8 баллов, набрав в 36 турах 88 очков.

«Галатасарай» в текущем сезоне Суперлиги Турции хорошо выступает и по праву именно они сейчас находятся во главе таблицы. В их активе 84 набранных балла после 31 сыгранных туров и удалось одержать 27 викторий, что очень много для такого чемпионата, где немало хороших команд. И то что всего в 1 матче они уступили оппонентам, это говорит о прекрасном состоянии команды в этом сезоне. На 2 балла команда опережает второй «Фенербахче», с которым они уже долгое время идут нога в ногу. «Галатасарай» лучший в показателе пропущенных голов в чемпионате с приличным отрывом и пропустил лишь 20 голов. А по забитым мячам они вторые в Суперлиге и удалось забить 69 голов, 18 из которых на счету аргентинца Мауро Икарди, идущего на 2 строчке в списке лучших бомбардиров первенства.

В последних 5 турах турецкого первенства «Галатасарай» идет без очковых потерь, хоть и были непростые матчи, где удавалось победить лишь с разницей в 1 мяч. В последнем сыгранном 31 туре Суперлиги Турции команда добилась непростой победы над клубом из нижней части таблицы «Хатайспор» (1:0). Победу принес гол Икарди на 13 минуте встречи, с ассиста Мертенса.

«Галатасарай» вылетел с этого сезона с Лиги Европы, где по сумме 2 встреч уступил пражской «Спарте» в 1/16 финала с общим счетом (4:6). А в Кубке Турции они вылетели в четвертьфинальной стадии, проиграв там (0:2) клубу «Карагюмрюк», пропустив по голу в каждом из таймов.

Результаты ФК «Галатасарай» в 5 последних сыгранных матчах:

02.04.24 «Галатасарай» — «Хатайспор» 1 :0;

— «Хатайспор» :0; 17.03.24 «Касымпаша» — «Галатасарай» 3: 4 ;

; 08.03.24 «Галатасарай» — «Ризеспор» 6 :2;

— «Ризеспор» :2; 03.03.24 «Бешикташ» — «Галатасарай» 0: 1 ;

0: ; 29.02.24 «Галатасарай» — «Карагюмрюк» 0:2.

Интересные статические факты последних матчей ФК «Галатасарай»:

У команды серия из 4 победных матчей кряду;

В последних 2 матчей в качестве хозяев были виктории;

В 3 из 5 последних матчах клуба не забивают обе команды;

В 2 из 3 последних встречах команды было забито более 6 мячей;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 2 мячей за игру;

Команда отличается голом в 4 последних встречах.

Фенербахче

«Фенербахче» в матче за Суперкубок сыграет благодаря завоеванному трофею Кубка Турции в прошлом сезоне. С четвертьфинальной стадии они уверенно разбирались с каждым из оппонентов, а в финальном матче за трофей взяли вверх над клубом «Башакшехир» (2:0), где удалось без проблем обыграть оппонента, забив 2 быстрых мяча в исполнении Батшуайи.

В турецком чемпионате текущего сезона «Фенербахче» уже долгое время в гонке за чемпионство с «Галатасараем» и уступает им лишь 2 балла. Всего же в 31 турах Суперлиги им удалос одержать победу в 26 встречах, при этом было 4 ничьи и 1 поражение. Команда показывает просто сумасшедшую результативность в этом сезоне турецкого чемпионата и уже в ворота соперников наколотил 83 мяча, что с большим запасом лучший показатель в лиге. А их боснийский игрок Эдин Джеко забил 19 мячей и лидирует сейчас в списке лучших снайперов чемпионата.

В последних 5 турах Чемпионата Турции в активе «Фенербахче» все победы, последняя из которых была одержана дома над 11 командой таблицы «Аданадемирспор» (4:2). Гости долгое время неплохо сопротивлялись такому наплыву атак соперника, но все же сдержать их часть не удавалось, отсюда и получилась такая голевая перестрелка.

«Фенербахче» до сих пор играет в Лиге Конференций, где пробился в стадию 1/4 финала. В недавних мартовских матчах с «Юнион Сент-Жиллуа» они смогли победить с общим счетом по сумме 2 встреч (3:1). Сначала турки выиграли бельгийцев в гостях (3:0), а в ответном домашнем поединке немного расслабились и проиграли с минимальной разницей в счете (0:1).

В Кубке Турции текущего сезона «Фенербахче» вылетел в четвертьфинальной стадии, проиграв там с треском «Анкарагюджю» (0:3), где мало что удавалось, а всему виной в поражении стала провальная игра в защите.

Результаты «Фенербахче» в 5 последних сыгранных матчах:

03.04.24 «Фенербахче» — «Аданадемирспор» 4 :2;

— «Аданадемирспор» :2; 17.03.24 «Трабзонспор» — «Фенербахче» 2: 3 ;

2: ; 14.03.24 «Фенербахче» — «Юнион Сент-Жиллуа» 0: 1 ;

0: ; 10.03.24 «Фенербахче» — «Пендикспор» 4 :1;

— «Пендикспор» :1; 08.03.24 «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче» 0:3.

Интересные статические факты последних матчей «Фенербахче»:

В 5 из 6 последних матчах команда побеждает;

В 3 последних играх в качестве гостей были победы;

В 3 из 4 последних играх клуба не забивают обе команды;

В 2 последних матчах клуба пробивался тотал больше 4,5 мячей;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает чуть менее 3 голов за игру;

Клуб отличается голом в 4 из 6 последних матчах.

Прогноз на матч Зенит – Балтика

Галатасарай – Фенербахче: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 165 очных поединков. 53 из них стали победными для «Галатасарая», а у «Фенербахче» в активе 56 викторий. И 56 игр закончились ничейным результатом.

«Галатасарай» в этих матчах забивала в среднем 1.10 голов (181 мячей), а «Фенербахче» 1.19 (196 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа «Фенербахче» (6:0), они одержали ее в 2002 году рамках Суперлиги Турции. «Галатасарай» же с максимальной разницей обыгрывала оппонента со счетом (5:0) в 1960 году.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

24.12.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» (0:0).

04.06.23 «Галатасарай» – «Фенербахче» ( 3 :0).

– «Фенербахче» ( :0). 08.01.23 «Фенербахче» – «Галатасарай» (0: 3 ).

(0: ). 10.04.22 «Фенербахче» – «Галатасарай» ( 2 :0).

– «Галатасарай» ( :0). 21.11.21 «Галатасарай» – «Фенербахче» (1:2).

В последних 5 сыгранных очных поединках обе команды по 2 раза праздновали победу и в последней встрече сыграли вничью.

В 4 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И во всех них было забито менее 4 мячей за игру, а дважды менее 3.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Галатасарай – Фенербахче

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Галатасарай» — 2.50;

Ничья — 3.30;

Победа «Фенербахче» — 2.70;

1X — 1.44;

X2 — 1.49;

Ф1 (0) — 1.80;

Ф2 (0) — 1.94;

ТБ (2,5) — 1.65;

ТМ (2,5) — 2.15;

ТБ (3) — 2.10;

ТМ (3) — 1.63;

ОЗ (да) — 1.77;

ОЗ (нет) — 1.98.

Обе команды прекрасно проводят сезон в турецкой Суперлиге, где им нет равных и они с огромным преимуществом там на первых 2 строчках. Но все же в этом противостоянии я больше склоняюсь к победе «Галатасарая», который мне больше импонирует в игровых аспектах. Да и еще из уст турецких СМИ ходит слух, что «Фенербахче» на этот матч заявит несколько футболистов из юниорской команды, чтобы избежать дисквалификации на следующий Суперкубок.

Хорошим вариантом будет ставка на Ф1 (0), на которую дают неплохой коэффициент 1.80.

В последних матчах команд зачастую показывают хорошую результативность, да и подбор их нападающих не может такую игру оставить без зрелищности. К тому же в 2 из 3 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали больше 2 голов на двоих за игру. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за хороший коэффициент 1.65.

Где смотреть матч Галатасарай – Фенербахче

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥