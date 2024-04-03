Зенит — Балтика: прогноз на матч 7 апреля 2024, РПЛ

7 апреля 2024 года в городе Санкт-Петербург, состоится 23 тура российской Премьер-лиги между командами «Зенит» и «Балтика». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Для питерской команды предстоящая игра – очередной шаг на пути к чемпионству, для калининградцев же сейчас каждое очко – шанс на спасение. Сможет ли предпоследняя команда чемпионата что-то противопоставить лидеру, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (2), ТМ (3).

Зенит

Текущий сезон Чемпионата России для питерской команды складывается непросто, хоть и они идут сейчас на первой строчке в турнирной таблице. В команде была небольшая перестройка после ухода ее лидеров и пришло много новичков, которые постепенно вливаются в игровой ритм клуба. В 21 сыгранных турах РПЛ питерцы в свою копилку положили 41 балл, победив в 12 матчах. К тому же было 5 ничейных результатов и 1 поражение. Сейчас у «Зенита» есть гандикап в 1 балл от второго «Краснодара» и 3 от московского «Динамо». Был шанс в прошлом туре оторваться от своих конкурентов за чемпионство, но этим питерцам воспользоваться не удалось. «Зенит» является самой результативной командой сезона на текущий момент и на их счету 40 забитых мячей, львиную долю из которых (15) на свой счет записал Кассьера. По показателю пропущенных мячей тоже все довольно неплохо и 19 голов это 2 результат, что на 1 мяч больше чем у первого «Краснодара».

В последних 3 сыгранных турах РПЛ команда Семака набрала 5 очков, сыграв 2 раза вничью и 1 раз победив. Сначала они разошлись миром в домашней игре со «Спартаком» (0:0), где получился равный матч, в котором никто не хотел уступать и получился закономерный результат.

Затем удалось в рамках 20 тура учинить разгром (4:1) «Уралу», который ничего не смог противопоставить атакующей мощи питерцев. «Зенит» открыл счет в конце первого тайма, а во втором забил еще трижды и уральцы смогли размочить счет лишь в компенсированное время игры.

В последнем сыгранном туре «Зенит» разошелся в мировую с «Крылья Советов» (1:1), где пропустил уже на 1 минуте встречи, но смог быстро отыграться, но на большее их не хватило, хотя было несколько хороших моментов для взятия ворот.

Последнюю встречу команда Семака проводила в рамках Кубка России, где не без труда обыграла в гостях московский «Спартак» (2:1). Получилось 2 противоположных по игре тайма, в первом из которых питерцы в чистую проиграли москвичам (0:1). А во втором смогли собраться, проведя несколько хороших замен, они вырвали победу. Дублем в этом матче отметился Педро, забивший 2 красивейших мяча.

Результаты «Зенита» в 5 последних сыгранных матчах:

03.04.24 «Спартак Москва» — «Зенит» 1: 2 ;

1: ; 30.03.24 «Крылья Советов» — «Зенит» 1:1.

23.03.24 «Црвена Звезда» — «Зенит» 1 :0;

— «Зенит» :0; 13.03.24 «Зенит» — «Динамо Москва» 2 :0;

— «Динамо Москва» :0; 09.03.24 «Урал» — «Зенит» 1:4.

Интересные статические факты последних матчей «Зенита»:

В 6 из 7 последних встречах команда не проигрывает;

В последнем домашнем матче в активе питерцев была виктория;

В 2 последних поединках клуба забивают обе команды;

В 4 последних матчах было забито менее 4 мячей за игру, а в трех меньше 3;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 4 из 5 последних матчах с оппонентами.

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Балтика

«Балтика» текущий сезон РПЛ проводит неважно и сейчас команда находится в подвале таблицы, занимая предпоследнюю 15 строчку. В активе клуба всего 18 набранных баллов после 21 сыгранного тура и всего лишь одержано 4 победы, при 5 ничейных результатах.

В последних 3 сыгранных встречах РПЛ «Балтика» набрала в свою копилку 4 балла. Сначала они разошлись миром в домашнем матче с последней командой чемпионата «Сочи» (0:0), где в равной встрече ни одной из команд не удалось отличиться, да и моментов создано было не так много, чтобы на что-то рассчитывать.

Следом в важнейшем матче за выбывание из чемпионата «Балтика» уступила в гостях (0:1) своему соседу по таблице «Оренбургу» (0:1). Хотя при этом больше атаковала и била по воротам, но 1 точный удар хозяев решил исход встречи.

Долгожданная победа для калининградцев случилась в последнем сыгранном 22 туре, где они дома одолели «Пари НН» (2:0), забив в концовке 1 тайма 2 безответных мяча в исполнении Фамейе и Лисаковича.

В последнем из сыгранных матчей команда Сергея Игнашевича в рамках Кубка России пути РПЛ уступила в первом матче ЦСКА (0:1). Получился довольно равный матч, где удача улыбнулась москвичам, которые успешно завершили 1 из своих немногочисленных моментов.

Результаты «Балтики» в 5 последних сыгранных матчах:

03.04.24 «Балтика» — ЦСКА 0: 1 ;

0: ; 30.03.24 «Балтика» — «Пари НН» 2 :0;

— «Пари НН» :0; 22.03.24 «Балтика» — «Динамо Минск» 3 :1;

— «Динамо Минск» :1; 14.03.24 «Локомотив Москва» — «Балтика» 1:1 (в серии пенальти 6: 7 );

); 10.03.24 «Оренбург» — «Балтика» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Балтики»:

В 4 последних встречах клуб уступил лишь 1 раз;

В 16 последних встречах команда не проигрывала соперникам с разницей более чем в 1 мяч

В последней гостевой встрече был ничейный результат в основное время игры;

В 2 из 4 последних матчах клуба забивают обе команды;

В 5 из 6 последних встречах за игру было забито менее 3 мячей;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть больше 1 гола за игру;

Команда отличается голом в 3 из 4 последних встречах.

Зенит – Балтика: история личных встреч

Команды в истории очных игр провели между собой 14 матчей. 4 из них стали победными для питерцев и 7 викторий были на стороне калининградцев. А 3 матча закончились ничейным результатом.

«Зенит» в этих матчах забивали в среднем 1,21 гола (17 мячей), а калининградцы 1.50 (21 мяч).

С самой большой разницей в счете были победы обеих команд с разницей в 2 мяча. «Балтика» побеждала (2:0) и (3:1), а «Зенит» 1 раз (2:0).

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

04.11.23 «Балтика» – «Зенит» (0: 2 ).

(0: ). 03.10.23 «Зенит» – «Балтика» ( 2 :1).

– «Балтика» ( :1). 30.08.23 «Балтика» – «Зенит» ( 1 :0).

– «Зенит» ( :0). 25.09.12 «Балтика» – «Зенит» (1: 2 ).

(1: ). 25.10.98 «Балтика» – «Зенит» (3:2).

Питерцы победили калининградцев в 2 последних встречах. Последний раз «Балтика» обыгрывала питерскую команду в 2023 году, в рамках Кубка России.

В 3 из 5 последних сыгранных очных встречах обе команды забивали друг другу. И в 2 из 3 последних играх было забито менее 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Зенит – Балтика

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Зенита» — 1.29;

Ничья — 5.65;

Победа «Балтики» — 10.89;

Ф1 (-1,5) — 1.86;

Ф1 (-1) — 1.43;

Ф2 (1,5) — 1.98;

Ф2 (2) — 1.56;

ТБ (2,5) — 1.67;

ТМ (2,5) — 2.22;

ТБ (3) — 2.10;

ТМ (3) — 1.76;

ОЗ (да) — 2.17;

ОЗ (нет) — 1.70.

Предстоит очень важная игра для обеих команд с турнирной точки зрения. И «Балтика» думаю что всеми силами будет карабкаться за набранные очки. «Зенит» все же сейчас не такой мощный, как был в прошлом сезоне и это им вполне по зубам.

Да и 5 последних очных матчах лишь 1 раз «Балтика» проиграла питерцам с разницей в 2 мяча, и имеет лучше статистику очных встреч, сыгранных за всю их историю.

Думаю, что здесь отличным вариантом будет заключить пари на Ф2 (2), за неплохой коэффициент 1.56.

В последних своих встречах оба клуба не блещут чрезмерной результативностью, да и в последних 4 очных поединках команд ни разу не было забито более 3 мячей, а дважды менее трех. Можно еще заключить пари и на ТМ (3), за хороший коэффициент 1.76.

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