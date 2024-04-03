Галатасарай – Фенербахче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Турции 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, сыграют Галатасарай и Фенербахче в рамках Суперкубка Турции по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Галатасарай – Фенербахче
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Суперкубок Турции по футболу: все новости