Динамо Москва — Спартак Москва: прогноз на матч 7 апреля 2024, Российская Премьер-Лига

Программу 23 тура чемпионата России украсит столичное дерби «Динамо» — «Спартак». Игра пройдет 7 апреля в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита матча. У бело-голубых, второй результат в РПЛ, на отрезке в пять туров. На счету команды три победы, ничья и поражение. Разница голов 7:6. Лучше сыграл только «Ростов». У «Спартака» на аналогичном отрезке турнира победа, две ничьи и два поражения. Разница голов 4:4. Это 12 результат в чемпионате.

История очных матчей насчитывает 210 игр. по общему число побед «Спартак» впереди 81:58 при 71 ничьей и разнице голов 299:263 в пользу красно-белых. В чемпионате России команды провели 63 игры: 10 побед «Динамо», 21 ничья и 32 победы «Спартака». Разница голов 110:70 в пользу красно-белых. В текущем сезоне команды обменялись домашними победами в Кубке России. «Динамо» было сильнее 3:0, а «Спартак» победил 4:1. В чемпионате страны красно-белые оказались сильнее 1:0 благодаря голу Тео Бонгонда. «Спартак» проиграл всего раз в 10 очных играх в чемпионате при четырех ничьих и пяти победах. Разница голов 14:8. На домашней арене у «Динамо» ничья, победа и восемь поражений. Отметим, что бело-голубые были сильнее в последней домашней встрече, но до этого проиграли четыре раза. Разница голов в 10 встречах 22:8 в пользу «Спартака».

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Рекомендованная ставка: гол «Спартака», ТБ2,5, гол «Динамо», «Обе забьют — да», победа «Динамо» с форой 0.

Динамо Москва

Бело-голубые прервали серию из двух поражений и в последнем матче в гостях обыграли СКА-Хабаровск 2:1. В составе победителей голами отметились Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна. За хабаровский клуб единственный мяч забил Альбек Гонгапшев. Победа позволила пробиться в полуфинал Кубка России.

Столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 10 побед, 8 ничьих и 3 поражения. Разница голов 34:27. Отставание от второго места два балла, а от лидирующего «Зенита» три очка. По игре дома «Динамо» на пятой строчке с 23 очками. В 11 играх у подопечных Марцела Лички семь побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 16:11.

Результаты «Динамо» в пяти последних матчах:

Кубок России, СКА-Хабаровск — «Динамо» 1:2;

РПЛ, «Динамо» — «Ростов» 1:4;

Кубок России, «Зенит» — «Динамо» 2:0;

РПЛ, «Динамо» — «Ахмат» 2:0;

РПЛ, «Динамо» — «Локомотив» 2:1.

На официальном уровне у бело-голубых семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 15:11. На домашней арене у бело-голубых ничья, поражение и восемь побед. Разница голов 16:7.

Интересные статистические факты по игре «Динамо» в сезоне:

Самые результативные игроки в РПЛ: Константин Тюкавин 9+7, Битело 5+2, Федор Смолов 4+2, Муми Нгумале 2+3, Денис Макаров 4+0, Дмитрий Скопинцев 1+3, Диего Ласкальт 0+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Константин Тюкавин 10+7, Битело 7+2, Федор Смолов 5+2, Муми Нгамале 3+4, Ярослав Гладышев 4+0;

В 9 из 10 матчах РПЛ на домашней арене команда не пропускает более гола;

«Динамо» выиграло в 5 из 6 домашних играх РПЛ;

В 9 из 10 домашних играх чемпионата не забивалось более 3 голов;

«Динамо» проиграло в 9 из 11 очных матчах РПЛ на домашней арене;

«Динамо» не играет вничью в 6 домашних играх турнира.

Матч пропустит защитник Станислав Бессмертный.

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Спартак

Красно-белые не смогли дома обыграть «Зенит» в матче Кубка России. «Спартак» забил в первом тайме, голом на 12 минуте отличился новичок Манфред Угальде. Во втором тайме «Зенит» сыграл сильнее, что привело к дублю 18-летнего Педро. Голы на 55 и 65 минутах.

В рамках РПЛ столичный клуб на шестой строчке с 32 очками. Отставание от третьего места шесть баллов и девять очков от лидера турнира. В 21 туре у «Спартака» 9 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Разница голов 27:26. В топ-9 РПЛ меньше забил только «Рубин» — 20 мячей. По игре на чужом поле «Спартак» только на 10 месте с 8 очками. В 9 играх у команды 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений. Разница голов 10:15.

Результаты «Спартака» в пяти последних матчах:

Кубок России, «Спартак» — «Зенит» 1:2;

РПЛ, «Спартак» — «Урал» 0:0;

Кубок России, «Спартак» — «Оренбург» 3:1;

РПЛ, «Спартак» — «Факел» 0:2;

РПЛ, «Зенит» — «Спартак» 0:0.

На отрезке в 10 официальных матчей у красно-белых четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 12:9. В статусе гостей у столичного клуба две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница голов 7:12.

Интересные статические факты по игре «Спартака» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Квинси Промес 6+6 (не играет), Александр Соболев 3+5, Тео Бонгонда 4+1, Михаил Игнатов 2+3, Кристофер Мартинс Перейра 2+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Квинси Промес 8+6, Александр Соболев 7+6, Тео Бонгонда 5+1, Михаил Игнатов 3+3, Кристофер Мартинс Перейра 3+2;

«Спартак» без побед в 7 из 8 гостевых играх;

В 5 из 6 матчах «Спартака» в РПЛ как минимум один соперник не забивает;

В РПЛ команда без побед в 7 из 8 гостевых матчах;

В 6 из 7 выездных встречах чемпионата «Спартак» не забивает более гола;

«Спартак» забивает как минимум 2 гола в 9 из 11 очных матчах на поле «Динамо»;

«Спартак» не забивает в РПЛ в 3 играх;

«Спартак» пропускает в 8 из 10 гостевых играх РПЛ.

Два матча после травмы провел Тео Бонгонда.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Динамо — Спартак

У красно-белых лучше статистика по очным матчам, но этого недостаточно, чтобы получить статус фаворита игры. Несмотря на поражение от «Ростова» в последней игре РПЛ у бело-голубых заметно больше шансов на успех. Команда смотрится солиднее в атаке и постепенно решает сложности с игрой в обороне. У «Спартака» нет баланса как спереди, так и сзади.

Коэффициенты на матч «Динамо» — «Спартак» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Динамо» — 2,29;

Ничья — 3,60;

Победа «Спартака» — 3,04;

ТБ2,5 —1,71;

ТМ2,5 — 2,17;

«Обе забьют — да» — 1,62;

«Обе забьют — нет» — 2,30.

«Динамо» заслуженно получило статус фаворита встречи. Бело-голубые отдыхали на день больше и в кубковой игре была большая ротация состава. До поражения от «Ростова» команда не проигрывала в чемпионате в 11 тура. У «Спартака» после зимнего перерыва не улучшилась игра, кроме того к противостоянию с бело-голубыми команда подходит после изнуряющего матча с «Зенитом». В весенней части РПЛ команда не забивает в трех турах. Учитывая, что с обороной проблемы есть у каждого из соперников, то для ставки на игру можно выбрать ставку победа «Динамо» или ничья плюс ТБ1,5 с коэффициентом 1,75 по линии букмекерской конторы BetBoom. На победу бело-голубых с форой 0 коэффициент 1,62.

Где смотреть матч Динамо – Спартак

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