Зенит – Балтика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, сыграют Зенит и Балтика в 23 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Балтика
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.