Зенит – Балтика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, сыграют Зенит и Балтика в 23 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Балтика

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – Балтика