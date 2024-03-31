«Рубин» победил «Ахмат» – 2:1. Даку забил и ассистировал Ранджеловичу

Теги Рубин премьер-лига Россия Ахмат Лукас Ловат Лазар Ранджелович Мирлинд Даку онлайны Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Лазар Ранджелович. На 35-й форвард Мирлинд Даку, перед этим отдавший голевой пас, забил сам. Бразилец Лукас Ловат отыграл один мяч дальним ударом на 93-й.

Рубин – Ахмат 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
31 марта, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Ранджелович, 2:0 – 35 Даку, 2:1 – 90+3 Ловат.
РубинДюпин, Кабутов (Ломовицкий, 81), Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Безруков, Зотов (Иванов, 88), Иву, Вада, Ранджелович (Шабанхаджай, 81), Даку.
АхматШелия, Тодорович (Ловат, 62), Семенов, Гандри, Челикович (Камило, 46), Богосовац, Тимофеев (Швец, 81), Олейников (Конате, 62), Бериша (Ковачев, 76), Садулаев, Ильин.
Предупреждения:
Тимофеев (25), Даку (66), Ашурматов (90+4).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

7 комментариев
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Ответ Do Cent
а почему судьи после вар перестали объяснять? где то,что то я пропустил?
ничего не пропустили. просто нет технической возможности на стадионе в Казани. как обычно где то, что то не успели сделать / установить
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Выделили игроков в заголовке так, как будто мы на албанском или косовском сайте)))
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а почему судьи после вар перестали объяснять? где то,что то я пропустил?
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3 очка не пахнут, но игра была так себе... Но учитывая, что Ахмат вообще никакой, этого хватило.
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Ответ sebastian1410
ничего не пропустили. просто нет технической возможности на стадионе в Казани. как обычно где то, что то не успели сделать / установить
В Казани нет возможности,в Воронеже тоже. Это было придумано для Москвы и Питера?
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Ответ Do Cent
В Казани нет возможности,в Воронеже тоже. Это было придумано для Москвы и Питера?
Типа того)) Новость была недели 2 назад, что оборудование отсутствует на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Казани и Оренбурге.
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Ответ sebastian1410
Типа того)) Новость была недели 2 назад, что оборудование отсутствует на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Казани и Оренбурге.
в Воронеже сегодня тоже не было связи. Тогда вопрос,на хрена это затевать? хотя ответ очевиден,Россия.......
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