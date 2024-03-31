«Рубин» победил «Ахмат» – 2:1. Даку забил и ассистировал Ранджеловичу
«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в 22-м туре Мир РПЛ.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Лазар Ранджелович. На 35-й форвард Мирлинд Даку, перед этим отдавший голевой пас, забил сам. Бразилец Лукас Ловат отыграл один мяч дальним ударом на 93-й.
- Дата проведения
- 31 марта, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Голы:
- 1:0 – 12 Ранджелович, 2:0 – 35 Даку, 2:1 – 90+3 Ловат.
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Рубин –
Дюпин, Кабутов (Ломовицкий, 81), Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Безруков, Зотов (Иванов, 88), Иву, Вада, Ранджелович (Шабанхаджай, 81), Даку.
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Ахмат –
Шелия, Тодорович (Ловат, 62), Семенов, Гандри, Челикович (Камило, 46), Богосовац, Тимофеев (Швец, 81), Олейников (Конате, 62), Бериша (Ковачев, 76), Садулаев, Ильин.