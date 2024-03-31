«Рубин» победил «Ахмат» – 2:1. Даку забил и ассистировал Ранджеловичу

«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Лазар Ранджелович. На 35-й форвард Мирлинд Даку, перед этим отдавший голевой пас, забил сам. Бразилец Лукас Ловат отыграл один мяч дальним ударом на 93-й.

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