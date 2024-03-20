Умер Василий Уткин, «Авангард» уволил Кравца после 0:7, решения МОК о россиянах на Олимпиаде, СКА снова уступил «Автомобилисту», 1-е поражение Большунова в сезоне и другие новости

1. Умер Василий Уткин. Культовому комментатору было 52 года. Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии. Соболезнования высказали РПЛ, клубы лиги и множество спортсменов и журналистов, на матче Россия – Сербия пройдет акция памяти. Здесь вы можете поделиться тем, что Василий значил для вас.

2. «Автомобилист» повел 2-0 в серии со СКА после второй победы в Петербурге (3:1). Игроки команды Ротенберга получили 4 удаления подряд во 2-м периоде, одно из них – штраф Грицюку за блокировку вратаря.

«Металлург» повел 2-0 в серии со «Спартаком», выиграв 1:0 во втором матче. У команды Жамнова 0 голов за две игры. По ходу матча Ковальчук пытался бить Юрова, пока игрока «Металлурга» держал Рубцов. Форвард «Спартака» получил 2 минуты за грубость.

3. МОК объявил ряд решений о допуске россиян на Олимпиаду-2024. Максимум 54 россиянина смогут отобраться в Париж, на данный момент квалифицировались 12. Спортсменов не допустили до парада делегаций на открытии. МОК не потребует от российских спортсменов подписывать декларации с осуждением боевых действий. Также утвержден флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне.

Также МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России: «Это циничная попытка политизировать спорт». Оргкомитет Игр назвал позицию олимпийского комитета «неконструктивной».

4. «Авангард» уволил тренера Михаила Кравца после 0:7 от «Локомотива» (команда уступает 0-2 в серии Кубка Гагарина). В клубе заявили: «Это не хоккей «Авангарда». Решение может показаться эмоциональным, но взвешены все за и против».

5. НХЛ. «Каролина» обыграла «Айлендерс» (4:1), Кузнецов набрал очки в 4-м матче подряд, Кочетков отразил 30 бросков. «Колорадо» справился с «Сент-Луисом» (4:3), Ничушкин сделал 2 результативные передачи, Торопченко забросил 14-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

6. НБА. 35+16 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Миннесоту» в гостях и другие результаты.

7. Александр Большунов проиграл первую гонку в сезоне: классическую «разделку» на 10 км, где занял девятое место. До этого он выигрывал все личные старты – 23 подряд. Первым стал Ермил Вокуев.

У женщин выиграла Анастасия Кулешова, Фалеева – 2-я, Сорина – 3-я.

8. Тибо Куртуа порвал мениск на тренировке «Реала» и может пропустить остаток чемпионата. Вратарь, не игравший с лета, плакал после травмы.

9. Константин Кольцов мог совершить суицид. Полиция Майами расследует возможное самоубийство тренера «Салавата».

10. Экспертная комиссия большинством голосов решила, что судья Оливер правильно не назначил пенальти за удар Доку шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»: «Была искренняя попытка сыграть в мяч». Также комиссия единогласно постановила, что Кай Хавертц должен был быть удален после симуляции в матче «Арсенала» с «Брентфордом».

11. Умер Крис Саймон – ему было 52 года. Хоккеист выиграл Кубок Стэнли, провел 782 матча в НХЛ, 168 – в КХЛ.

12. Олимпийскому чемпиону Евлоеву не разрешили участвовать в отборе к Играм-2024 из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму», утверждает глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

13. Палестина предложила ФИФА ввести санкции против израильских команд «в связи с нарушениями международного права в ходе оккупации».

14. Дани Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу: «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие».

15. «Фенербахче» не исключает выхода из турецкой Суперлиги после нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков. Совет директоров клуба рассмотрит вопрос 2 апреля.

16. Сперцян интересен «Жироне». С окружением хавбека «Краснодара» связывались в январе.

17. Евсеев провел пресс-конференцию за 46 секунд после 0:1 от «Родины»: «Вопросы, может, есть у кого‑то? Нет вопросов?»

Цитаты дня.

Нобель Арустамян: «Вася навсегда лучший. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота»

Андронов о смерти Уткина: «Все знают, какие сложные у нас были отношения. Но я обязан ему карьерой. Жизнью»

Карпин об Уткине: «Умный, начитанный, понимающий. Он был другом, с ним было всегда интересно»

Черданцев о смерти Уткина: «Вася изменил язык профессии. Он первым в постсоветское время стал комментировать на ярком, изысканном русском»