Умер Крис Саймон – ему было 52 года. Он выиграл Кубок Стэнли, провел 782 матча в НХЛ, 168 – в КХЛ
Скончался хоккеист Крис Саймон.
Канадский нападающий умер в возрасте 52 лет.
Саймон выступал в НХЛ и КХЛ.
Крис Саймон провел 782 матчах в НХЛ и набрал 305 (144+161) очков при 1824 минутах штрафа. Хоккеист играл за «Квебек Нордикс», «Колорадо», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».
Саймон является обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1995/96 в составе «Колорадо».
В сезоне-2008/09 перешел в КХЛ, играя за «Витязь». В лиге Саймон играл до 2013 года. Также выступал за «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».
В КХЛ хоккеист сыграл 168 матчей и набрал 87 (41+46) баллов при 528 минутах штрафа.
19 марта, хватит уже
Кольцов, Уткин, Саймон...
светлая память Крису...
Ушел в страну вечной охоты один из самых олдскульных энфорсеров 90-х, который еще к тому же и умел играть в хоккей.