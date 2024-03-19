Умер Крис Саймон – ему было 52 года. Он выиграл Кубок Стэнли, провел 782 матча в НХЛ, 168 – в КХЛ

Скончался хоккеист Крис Саймон.

Канадский нападающий умер в возрасте 52 лет.

Саймон выступал в НХЛ и КХЛ.

Крис Саймон провел 782 матчах в НХЛ и набрал 305 (144+161) очков при 1824 минутах штрафа. Хоккеист играл за «Квебек Нордикс», «Колорадо», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».

Саймон является обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1995/96 в составе «Колорадо».

В сезоне-2008/09 перешел в КХЛ, играя за «Витязь». В лиге Саймон играл до 2013 года. Также выступал за «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».

В КХЛ хоккеист сыграл 168 матчей и набрал 87 (41+46) баллов при 528 минутах штрафа.