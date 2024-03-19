Умер Крис Саймон – ему было 52 года. Он выиграл Кубок Стэнли, провел 782 матча в НХЛ, 168 – в КХЛ

Теги Витязь Металлург Нк Рейнджерс Айлендерс Вашингтон Чикаго Миннесота Калгари Колорадо Крис Саймон НХЛ КХЛ Динамо Хоккей

Скончался хоккеист Крис Саймон.

Канадский нападающий умер в возрасте 52 лет.

Саймон выступал в НХЛ и КХЛ.

Крис Саймон провел 782 матчах в НХЛ и набрал 305 (144+161) очков при 1824 минутах штрафа. Хоккеист играл за «Квебек Нордикс», «Колорадо», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».

Саймон является обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1995/96 в составе «Колорадо».

В сезоне-2008/09 перешел в КХЛ, играя за «Витязь». В лиге Саймон играл до 2013 года. Также выступал за «Динамо» и новокузнецкий «Металлург».

В КХЛ хоккеист сыграл 168 матчей и набрал 87 (41+46) баллов при 528 минутах штрафа.

24 комментария
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Сегодня уже перебор по смертям
19 марта, хватит уже
Кольцов, Уткин, Саймон...
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+46
что за день то такой
+30
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+30
Я молча читал все сегодняшние новости. Так скажем, охренивал в себе. Но это уже какой-то перебор.
+27
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Хороший мужик был. Не обманывал хоккей. Страх ему был не знаком. Ужасный сегодня день...
+24
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+24
Закончится уже этот чёртов день или нет?!

светлая память Крису...
+12
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Монументальный мужик был. Сегодня черный день на Спортсе какой-то.
+7
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Чёрный вторник.
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не те уходят, не те....господи ты опять забрал не того человека.
+9
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ХВАТИТ УЖЕ!!! ОСТАНОВИТЕ!
+5
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Хороший тафгай был... Светлая память
+4
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Мощный был игрок,скала, светлая память.
+4
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Ответ Алексей Чугуев
Я молча читал все сегодняшние новости. Так скажем, охренивал в себе. Но это уже какой-то перебор.
Угу, уже только одними бровями реакция идёт
+3
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+3
Железный индеец кроме работы тафгаем хорошо играл в хоккей.
+3
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Високосный 24-ый…
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RIP, Индеец! 🙏
+2
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Яркий и весьма результативный тафгай был. Настоящий индеец! Помнится в один из сезонов за "Вашингтон" (1999/2000) Саймон стал лучшим снайпером своего клуба с 29 голами, опередив именитых Бондру и Оутса, и одновременно вошел в ТОП-20 лиги по количеству голов и количеству штрафных минут.
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Пишут о суициде...
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RIP
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Че началось то? Светлая память бойцу и игроку...
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Как мухи сегодня
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И чсх, Уткину и Саймону было по 52 года..
Ушел в страну вечной охоты один из самых олдскульных энфорсеров 90-х, который еще к тому же и умел играть в хоккей.
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Жаль
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Хочите верьте, хочите нет, но я его буквально сегодня вспоминал.
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