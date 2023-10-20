Сборные Франции будут использовать поезда вместо самолетов при выездах не дольше 3 часов. Федерация объявила об «энергетической трезвости»

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Сборные Франции будут использовать поезда для близких выездов.

Федерация футбола Франции (FFF) объявила о запуске программы, направленной на сохранение климата.

Национальные команды Франции будут пользоваться поездами вместо самолетов, если продолжительность выезда не превышает три часа, сотрудники FFF – если время в пути не больше пяти часов.

Также разработан план «энергетической трезвости» (это государственная программа Франции – Sports.ru), цель которого – сократить потребление энергоресурсов на 50% за 5 лет.

Также федерация будет доносить информацию о вопросах климата, участвовать в исследованиях и разработке инновационных решений для устойчивого развития в партнерстве с государственными исследовательскими структурами и стартапами.

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8 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Так-то на TGV из Парижа условно в Женеву или Базель на матч со Швейцарией можно за три часа доехать, быстрее самолета с учетом времени на дорогу в/из аэропорта
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Кокич
Грета Тунберг вошла в чат ©
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-2
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Чёpт
санкции працуэ!!!
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-3
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-= Masteryuga =-
А шо случилось? У пиндосов дорого топливо брать?
+2
-2
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Ихарь Окенфэйлов
Ещё энергетически трезвее будет на великах. Заодно можно сэкономить время на разминке и разогреве :)
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Spartakus1984
Помогать Украине для Франции вообще не трезвость ,что бы потом экономить на себе.
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