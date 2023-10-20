Сборные Франции будут использовать поезда вместо самолетов при выездах не дольше 3 часов. Федерация объявила об «энергетической трезвости»
Сборные Франции будут использовать поезда для близких выездов.
Федерация футбола Франции (FFF) объявила о запуске программы, направленной на сохранение климата.
Национальные команды Франции будут пользоваться поездами вместо самолетов, если продолжительность выезда не превышает три часа, сотрудники FFF – если время в пути не больше пяти часов.
Также разработан план «энергетической трезвости» (это государственная программа Франции – Sports.ru), цель которого – сократить потребление энергоресурсов на 50% за 5 лет.
Также федерация будет доносить информацию о вопросах климата, участвовать в исследованиях и разработке инновационных решений для устойчивого развития в партнерстве с государственными исследовательскими структурами и стартапами.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
8 комментариев