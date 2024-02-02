Карпин о 55-летии: «Не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что беспокоит — не могу долго спать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Здоровье Футбол

Валерий Карпин высказался о своем 55-летии.

— Завтра (2 февраля – прим. Sports.ru) вам исполнится 55 лет. Старость уже близко?

— Честно, не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что меня беспокоит — не могу долго спать. 

Раньше в свой выходной мог спокойно просыпаться и в 12 дня, и в час. А сейчас, если до 9 поспал, считай успех. Говорят же — старенькие долго не спят, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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14 комментариев
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С др, Валера!🥳 Всех благ!
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Георгича с днем рождения! Вообще Карпин - это идеальная ролевая модель: активный, подтянутый, работящий, с юмором. Говоит что думает и не заигрывает перед властью, потому что не ссыт, не холуй и может себе позволить.

С днем рождения, Георгич! Валера, верим!
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Да и выглядит норм. С Юбилеем, Валера🎉🎉🎉
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С днем рождения, Валерий Георгиевич!
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С юбилеем Валера, ты самый крутой тренер в рпл, всех благ, и здоровья семье
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Вот кого не спрошу, кому уже за 50, долго не спят, это же тревожный знак, как с этим бороться? Без сна тяжко
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55 и 55, ну и? С др, епт!
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Ответ Чебурашка от Гены
Тренируется, штангу поднимает, не хуже молодых. И с мячом на ты.
пресс качат, бегит, турник, анжуманя
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Ответ Денис Ширинов
Вот кого не спрошу, кому уже за 50, долго не спят, это же тревожный знак, как с этим бороться? Без сна тяжко
у них у большинства нарушен режим дня
просто в молодости это не так отражается на качестве сна
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Это потому Валерий Георгиевич спать не может, что о сборной думает
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Тоже так после 40 лет - 6 часов поспал, и выспался.
Если до 12 лег спать, в 6 по любому уже просыпаюсь )))
Шутим с друзьями, что как старик )
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Ответ Jeicob Harlon
это валера от безделия,поработай грузчиком
Тренируется, штангу поднимает, не хуже молодых. И с мячом на ты.
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