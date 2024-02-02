Карпин о 55-летии: «Не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что беспокоит — не могу долго спать»

Валерий Карпин высказался о своем 55-летии.

— Завтра (2 февраля – прим. Sports.ru) вам исполнится 55 лет. Старость уже близко?

— Честно, не замечаю за собой признаков старого человека. Единственное, что меня беспокоит — не могу долго спать.

Раньше в свой выходной мог спокойно просыпаться и в 12 дня, и в час. А сейчас, если до 9 поспал, считай успех. Говорят же — старенькие долго не спят, – сказал главный тренер сборной России и « ».