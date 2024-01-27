«Сан-Паулу» – «Португеза». Хамес, Лукас Моура, Луис Густаво, Рафинья играют за хозяев. Видеотрансляция на Sports.ru начнется в 00:00

Теги Рафинья Сан-Паулу Португеза Луис Густаво Хамес Родригес Лукас Моура чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Сан-Паулу» принимает «Португезу» в 3-м туре чемпионата Паулиста.

На Sports.ru пройдет видеотрансляция матча, которая доступна ниже. Начало – в 00:00 по московскому времени.

Игру будет комментировать специалист по бразильскому футболу и издатель журнала Fenomeno про бразильский футбол Александр Спивак.

За «Сан-Паулу» среди прочих играют Хамес Родригес, Лукас Моура, Луис Густаво, Рафинья.

Сан-Паулу – Португеза
Дата проведения
28 января, 00.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
Онлайн матча

Sports.ru – вещатель бразильской лиги Паулиста. Там играют «Сантос» и «Коринтианс», зажигает Эндрик, а тренирует Моцарт

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4 комментария
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весь скаутинговый отдел Зенита прильнул к экрану))
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https://old.prediction-game.com/index.php?C_ID=2237 - соревнование прогнозистов по Паулисте
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