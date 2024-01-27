«МЮ» и «Милан» предлагали за Милинковича-Савича 100+ млн евро. Но президент хотел сохранить сильный состав». Экс-директор «Лацио» Таре о спросе на хавбека

Экс-спортдиректор «Лацио» рассказал, сколько давали за Сергея Милинковича-Савича.

«Много неправды говорили про Милинковича-Савича: начиная с того, что он может уйти свободным агентом, и заканчивая тем, что он не хотел оставаться.

Но правда только в том, что президент отклонил очень крупные предложения, на 100 с лишним миллионов евро, от « » и « ».

Я не хочу вдаваться в детали, но Лотито хотел сохранить сильный состав и сдержать слово, которое дал тренеру. Давайте не забывать, что в сезоне, который был прерван из-за коронавируса, « » был близок к чемпионству», – заявил в эфире TV Play.

Летом 2023 года полузащитник сборной Сербии перешел в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро.