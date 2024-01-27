«МЮ» и «Милан» предлагали за Милинковича-Савича 100+ млн евро. Но президент хотел сохранить сильный состав». Экс-директор «Лацио» Таре о спросе на хавбека

Теги Милан Лацио Манчестер Юнайтед Игли Таре премьер-лига Англия серия А Италия Клаудио Лотито высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Экс-спортдиректор «Лацио» рассказал, сколько давали за Сергея Милинковича-Савича.

«Много неправды говорили про Милинковича-Савича: начиная с того, что он может уйти свободным агентом, и заканчивая тем, что он не хотел оставаться.

Но правда только в том, что президент Клаудио Лотито отклонил очень крупные предложения, на 100 с лишним миллионов евро, от «Милана» и «Манчестер Юнайтед».

Я не хочу вдаваться в детали, но Лотито хотел сохранить сильный состав и сдержать слово, которое дал тренеру. Давайте не забывать, что в сезоне, который был прерван из-за коронавируса, «Лацио» был близок к чемпионству», – заявил Игли Таре в эфире TV Play.

Летом 2023 года полузащитник сборной Сербии перешел в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро.

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8 комментариев
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Милан мог предложить 100 миллионов за него только если на пару с МЮ в соотношении 90 со стороны англичан к 10 от итальянцев
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Это какая-то итальянская традиция мариновать игроков,постоянно ожидая, что ещё большую сумму предложат после постоянных отказов. Белотти, Кулибали, сейчас Осихмен. Самое забавное, что по ценнику в районе сотки лишь с, прости господи, Погба удалось провернуть трансфер)
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Савич 100 млн
Белотти тоже за 100 млн мог уйти
Осимхен тоже за сотку может уйти, если отпустят вовремя.
Надо сразу продавать
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праймовый Савич стоил эту сотку
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какой ещё Милан и 100 млн) Если решил врать, то мог бы что-нибудь правдоподобнее придумать. И я это говорю как болельщик Милана
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Милан мог предложить 100 миллионов за него только если на пару с МЮ в соотношении 90 со стороны англичан к 10 от итальянцев
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Ответ Mazz Vit
Комментарий удален модератором
Сам посуди. Как нынешний Милан мог предложить такую сумму ? Они с Челси за Жиру разницу в 1,5 - 2 миллиона месяц согласовывали и за Де Кателаре все лето с Брюгге бились. А тут за одного Савича 100 миллионов...
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Ответ Mazz Vit
Комментарий удален модератором
Милан дороже 50млн никогда никого не покупал
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