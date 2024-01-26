«Аль-Иттихад» предложил «Ювентусу» 30 млн евро за 20-летнего Соуле. Вингеру дают долгосрочный контракт

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Фрозиноне Аль-Иттихад Джидда Матиас Соуле Футбол

Вингер «Ювентуса» Матиас Соуле может перейти в Саудовскую Аравию.

«Аль-Иттихад» предложил туринскому клубу 30 миллионов евро за трансфер 20-летнего футболиста, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. 

Аргентинцу предлагается долгосрочный контракт. Текущий сезон Соуле проводит во «Фрозиноне» на правах аренды.

На его счету 9 голов в 19 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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6 комментариев
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Ответ dmitryGoose
Надеюсь, парень откажется и попробует добиться чего-то стоящего в этой футбольной жизни. Мультимиллионером и так будет, всех денег всё равно не заработаешь.
Ему лучше знать, чего он хочет в жизни
+4
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+4
Суле продавать нельзя.

Суле один из талантливейших футболистов Серии А.
Надеюсь, в Ювентусе думают так же.
Ещё одно.
Юве забивает, но ценой не комбинаций, а физики и напора.
Когда соперник "скрывается" очень трудно бывает.

Нужен игрок, для разнообразия, который привнесет технические приемы, умные скрытные передачи, изюминку, неожиданность.
Такого нету.
Суле пригодится.
+3
0
+3
Ага, Ювентус может и согласится, деньги-то нужны, но если сам игрок выберет в 20 лет сломать себе карьеру, и исчезнуть в песках, для него это будет дикий фэйл ))
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