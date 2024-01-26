«Аль-Иттихад» предложил «Ювентусу» 30 млн евро за 20-летнего Соуле. Вингеру дают долгосрочный контракт

Вингер «Ювентуса» Матиас Соуле может перейти в Саудовскую Аравию.

« » предложил туринскому клубу 30 миллионов евро за трансфер 20-летнего футболиста, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Аргентинцу предлагается долгосрочный контракт. Текущий сезон проводит во « » на правах аренды.

На его счету 9 голов в 19 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь.