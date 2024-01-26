«Аль-Иттихад» предложил «Ювентусу» 30 млн евро за 20-летнего Соуле. Вингеру дают долгосрочный контракт
Вингер «Ювентуса» Матиас Соуле может перейти в Саудовскую Аравию.
«Аль-Иттихад» предложил туринскому клубу 30 миллионов евро за трансфер 20-летнего футболиста, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
Аргентинцу предлагается долгосрочный контракт. Текущий сезон Соуле проводит во «Фрозиноне» на правах аренды.
На его счету 9 голов в 19 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Суле один из талантливейших футболистов Серии А.
Надеюсь, в Ювентусе думают так же.
Ещё одно.
Юве забивает, но ценой не комбинаций, а физики и напора.
Когда соперник "скрывается" очень трудно бывает.
Нужен игрок, для разнообразия, который привнесет технические приемы, умные скрытные передачи, изюминку, неожиданность.
Такого нету.
Суле пригодится.