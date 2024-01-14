Постекоглу о титуле АПЛ: «Тоттенхэм» по-прежнему в гонке. Пока есть шансы, зачем что-то исключать?»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу считает, что «Тоттенхэм» претендует на чемпионство в АПЛ.

После 20 матчей «шпоры» занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков.

«Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать? У нас был крайне сложный период, но мы держимся. Было четыре матча, в которых не удалось добиться результата, но мы выправились. Мы по-прежнему в гонке. 

На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведем сильнее, чем первую. Мы должны это сделать», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ты в гонке, пока ты едешь © Джейсон Стэтхэм
+3
-1
+2
Эндж видно не следил за последними сезонами, и не знает, что Сити весной серию свою выдает, с которой пока только Ливерпуль справился. На длинную дистанцию не всех хватит. А так конечно было бы круто, если бы ТТХ смог)
+4
-3
+1
Не болельщик Тоттенхэма, но очень приятно наблюдать за обновлённой командой и достойным тренером.
Понятно, что речи о титуле не так много, но думаю поклонники шпор наслаждаются игрой Команды, особенно после того как её хоронили после ухода Кейна.
Так что просто удачи и красивого футбола 🙌🏻
+3
-2
+1
Так лучше, чем мантры про 40 очков и «мы не вылетим», классную работу проводит Эндж, хотя очень смущал его бэкграунд летом
+2
-2
0
Топ 4 будет большим успехом
0
0
0
Ответ rusik krasav4ik
Так лучше, чем мантры про 40 очков и «мы не вылетим», классную работу проводит Эндж, хотя очень смущал его бэкграунд летом
а что не так с его бэкграундом? Неплохо поработал в сб Австралии, взяв Кубок Азии, чемпион в японском клубе Сити футбол групп, с Селтиком внутренний требл, да и у себя на родине многократный чемпион
+2
-2
0
Ответ sema mixajlov
а что не так с его бэкграундом? Неплохо поработал в сб Австралии, взяв Кубок Азии, чемпион в японском клубе Сити футбол групп, с Селтиком внутренний требл, да и у себя на родине многократный чемпион
Мы ведь говорим про лучшую лигу мира? Так что что Австралия и чемпионат двух команд вообще не впечатляют.
0
0
0
Ответ Никита Алексеев
Эндж видно не следил за последними сезонами, и не знает, что Сити весной серию свою выдает, с которой пока только Ливерпуль справился. На длинную дистанцию не всех хватит. А так конечно было бы круто, если бы ТТХ смог)
Ливерпуль как раз справился когда Сити не выдал весеннюю серию
0
0
0
Ответ LightWithin
Не болельщик Тоттенхэма, но очень приятно наблюдать за обновлённой командой и достойным тренером. Понятно, что речи о титуле не так много, но думаю поклонники шпор наслаждаются игрой Команды, особенно после того как её хоронили после ухода Кейна. Так что просто удачи и красивого футбола 🙌🏻
спасибо
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий