Постекоглу о титуле АПЛ: «Тоттенхэм» по-прежнему в гонке. Пока есть шансы, зачем что-то исключать?»

Эндж Постекоглу считает, что «Тоттенхэм» претендует на чемпионство в АПЛ.

После 20 матчей «шпоры» занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков.

«Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать? У нас был крайне сложный период, но мы держимся. Было четыре матча, в которых не удалось добиться результата, но мы выправились. Мы по-прежнему в гонке.

На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведем сильнее, чем первую. Мы должны это сделать», – сказал главный тренер « ».

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