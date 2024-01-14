Реал Мадрид — Барселона: прогноз на матч 14.01.2024, Суперкубок Испании

Именно ради этого матча Саудовская Аравия заключила контракт с испанской Ла Лигой на проведение Суперкубка Испании в своей стране. Европейцы решили — грех отказываться, когда тут такие миллионы, аж, двадцать, и уже четвертый год подряд четыре команды посреди сезона отправляются на Ближний Восток, чтобы порадовать местную публику своим мастерством. Она за это время стала более избалованной, в клубах Саудовской Аравии нашествие футбольных звезд, но все равно матчи внутреннего чемпионата не сравнятся с вывеской «Реал» — «Барселона». Возможно, на этом поединке обстановка на трибунах будет менее камерной. В полуфинальных матчах, судя по телекартинке и звуку, зрители вели себя более активно даже не во время мадридского дерби, а на матче сине-гранатовых с «Осасуной», хотя в первом полуфинале на поле было куда жарче, чем на второй игре.

Больше всего не повезло Тони Кроосу, каждое касание мяча которым воспринималось гулом болельщиков. Все потому что немецкий полузащитник в свое время нелестно высказался о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию, мол, одно дело, когда это происходит на закате карьеры, а другое, если туда едут молодые звезды. В результате обструкция трибун. Да и во время минуты молчания в память об ушедшем Франце Беккенбауэре многие зрители вели себя неадекватно, нарушая это самое молчание. Ну, а что вы хотели? Кто платит, тот и заказывает музыку. Суперкубок Турции в Саудовской Аравии недавно и вовсе не состоялся, а впереди тут же пройдет Суперкубок Италии. Пока же мы станем свидетелями очередного классико. Матч состоится на стадионе университета имени Короля Сауда в Эр-Рияде, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 2,5

Реал Мадрид

Теперь непосредственно к командам и футболу. В первом полуфинале должны были встретиться обладатель Кубка Испании и команда, занявшая второе место в чемпионате страны. Все это сочетал в себе мадридский «Реал», а в таком случае по регламенту в дело вступает третья команда Примеры по итогам минувшего сезона. Таким образом мы получили очередное мадридское дерби. В этом сезоне команды Анчелотти и Симеоне уже встречались, и «Атлетико» выиграл. То поражение остается до сих пор единственным для королевского клуба.

Вообще, предполагалось, что скучно не будет, но чтобы настолько. Уже в первом тайме команды порадовали болельщиков четырьмя голами и ушли на перерыв при ничейном счете. Дальше голевая феерия продолжилась. Незадолго до окончания основного времени матча «матрасники» вышли вперед благодаря автоголу. Но «Реал» уже давно приучил, что может выпутываться из самых безнадежных ситуаций и через некоторое время сравнял счет. Причем преимущество «сливочных» в это время было подавляющим.

Дополнительное время не привело к изменениям в игре, подопечные Карло Анчелотти продолжали владеть инициативой, что и привело к году Хоселу. Только в этот момент «Атлетико» пошел вперед большими силами, включая вратаря Яна Облака, но лишь пропустил очередной гол. Теперь «Реал» получит возможность завоевать 13-й по счету Суперкубок Испании, если покажет такую же искрометную игру против «Барселоны». Все же не стоит забывать о проблемах команды в обороне. Три пропущенных мяча их как раз обнажают. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Реала».

Суперкубок Испании. 10.01.2024, «Реал» — «Атлетико» — 3 : 3 (д.в. 2 : 0)

— «Атлетико» — 3 : 3 (д.в. : 0) Кубок Испании. 06.01.2024, «Арандина» — «Реал» — 1 : 3

— 1 : Примера. 03.01.2024, «Реал» — «Мальорка» — 1 : 0

— «Мальорка» — : 0 Примера. 21.12.2023, «Алавес» — «Реал» — 0 : 1

— 0 : Примера. 17.12.2023, «Реал» — «Вильярреал» — 4 : 1

Факты и цифры

«Реал» 12 раз становился обладателем Суперкубка Испании, последний трофей на сегодня был завоеван в сезоне 2021-2022 года

Лучший бомбардир команды в сезоне во всех турнирах английский полузащитник Джуд Беллингем, на его счету 17 забитых мячей

Среди ассистентов лидируют Тони Кроос и Родриго, на счету обоих по 6 результативных передач

Начо Фернандес самый недисциплинированный игрок, на его счету по два предупреждения и удаления

Барселона

Каталонский клуб на протяжении двадцати матчей подряд не мог выиграть у соперников с преимуществом в два и более мяча. Последняя крупная победа случилась в середине сентября в матче группового этапа Лиги Чемпионов с бельгийским «Антверпеном». С одной стороны, какая разница, как выигрывать, главное, три очка. С другой, речь идет о команде, которая всегда славилась своим атакующим футболом. Хави на это скажет, что не хватает исполнителей и отчасти будет прав, хотя в команде один из лучших нападающих Европы Роберт Левандовски.

В полуфинале сине-гранатовые как чемпионы Испании играли с финалистом Кубка страны «Осасуной». Команда не то чтобы оказалась чужой на этом «празднике жизни», но даже сумма призовых говорит сама за себя. Изначально ей должны были достаться 800 тысяч евро, но Ла Лига попросила скинуться остальные команды по 200 тысяч, чтобы у «Осасуны» был более весомый стимул ехать в Саудовскую Аравию. Многие предполагали, что для «Барселоны» матч станет легкой прогулкой, но начало игры выдалось совершенно равным.

Если атаки фаворита выглядели само собой разумеющимся явлением, то их соперник отвечал не менее опасно. В итоге сказался класс игроков «Барселоны» и ошибки соперника. Во втором тайме на ударной позиции оказался Роберт Левандовски и уверенно открыл счет, а второй мяч был забит в самом конце матча, когда «Осасуна» полностью раскрылась. Каталонцы спустя почти четыре месяца смогли выиграть с преимуществом более чем в один мяч. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

Суперкубок Испании. 11.01.2024, «Барселона» — «Осасуна» — 2 : 0

— «Осасуна» — : 0 Кубок Испании. 07.01.2024, ФК «Барбастро» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Примера. 04.01.2024, «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 22.12.2023, «Барселона» — «Америка Мехико» — 2 : 3

— «Америка Мехико» — 2 : Примера. 20.12.2023, «Барселона» — «Альмерия» — 3 : 2

Факты и цифры

«Барселона» действующий обладатель Суперкубка Испании, а всего на ее счету 14 трофеев, это рекорд

Лучший бомбардир команды во всех турнирах Роберт Левандовски, на его счету 11 забитых мячей

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган лучший ассистент, он отдал партнерам по команде 7 результативных передач

Самый недисциплинированный игрок Гави, он получил от арбитров 6 предупреждений и 1 раз был удален с поля

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История личных встреч Реала Мадрид и Барселоны

О матчах этих команд уже написано много статей и даже книг, сняты фильмы, но каждый раз эти поединки воспринимаются по-новому. Их число приближается уже в четвертой сотне, предстоящая игра станет 291 по счету. Соперники пересекались в рамках различных турниров, в том числе, Лиге Чемпионов. Преимущество по победам у «Барселоны», но лишь за счет успехов в товарищеских поединках. В Суперкубке Испании они играли 16 раз, в скобках указаны исходы этих матчей.

Победы «Реала Мадрид» — 107 (9)

Победы «Барселоны» — 121 (5)

Ничьи — 62 (2)

Самая крупная победа «Реала Мадрид» — 11 : 1

Самая крупная победа «Барселоны» — 7 : 0

Поединки этих команд болельщики любят за непредсказуемость. В них может произойти все что угодно, и сценарий пишется прямо по ходу пьесы. Еще совсем недавно «Реал» выглядел машиной и в 2020-2021 году одерживал одну победу за другой, но затем преобразилась «Барселона». Причем на счету обоих коллективов в последнее время есть и крупные победы. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 28.10.2023, «Барселона» — «Реал» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 29.07.2023, «Барселона» — «Реал» — 3 : 0

— «Реал» — : 0 Кубок Испании. 05.04.2023, «Барселона» — «Реал» — 0 : 4

— 0 : Примера. 09.03.2023, «Барселона» — «Реал» — 2 : 1

— «Реал» — : 1 Кубок Испании. 02.03.2023, «Реал» — «Барселона» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Реал Мадрид — Барселона

У команд сейчас серьезные проблемы с составом. «Реал» по сути остался без центральных защитников, а «Барселоне» в центре поля очень не хватает Гави. Пока складывается впечатление, что лучше с этими проблемами справляются «сливочные» Возросла нагрузка на Рюдигера и Начо Фернандеса, в обороне теперь играет Орельен Тчуамени. Найти замену Гави задача куда более сложная. Исходя из нынешнего состояния команд, можно сделать вывод, что у «Реала» должно быть преимущество над соперником. Так считают и букмекеры. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Реала Мадрид» — 2,21

Ничья в основное время матча — 3,55

Победа «Барселоны» — 3,00

Можно было сказать, что лишние полчаса дополнительного времени скажутся на физическом состоянии игроков «Реала», но у них были лишние сутки на восстановление, так что матч на день раньше это, наоборот, определенное преимущество. На этот раз, как и в матче первого круга у «сливочных» шансов победить больше.

Где смотреть матч Реал – Барселона

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