«Бешикташ»: «Переговоров по Антону Миранчуку не было»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Антон Миранчук Футбол

В «Бешикташе» опровергли желание подписать хавбека «Локо» Антона Миранчука зимой.

— Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было.

— Миранчук входит в ваш шорт‑лист?

— В «Бешикташ» пришел новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды, — сказал глава футбольного департамента стамбульского клуба Самет Айбаба.

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9 комментариев
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Ну вот и подтверждение того что агент цену набивает на новый контракт с Локо.
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Это очевидно. Выбросы про интерес со стороны турков уже с десяток лет являются способом агентов продлить свой неликвидный товар по той же цене
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Что и следовало ожидать
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Зачем 🤦🏼 Бешику этот ноунейм лимитчик
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Они не того Онана купили, боятся теперь не того Миранчука взять
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Что и требовалось доказать
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база
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После того, что сделал Бешикташ со своими чернокожими легионерами, любой другой иностранный футболист должен табуировать возможный переход в этот турецкий шапито.
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Узначально было понятно что утятина, не тот Миранчук товар на который могли бы турки клюнуть
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