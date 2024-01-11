«Бешикташ»: «Переговоров по Антону Миранчуку не было»
В «Бешикташе» опровергли желание подписать хавбека «Локо» Антона Миранчука зимой.
— Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было.
— Миранчук входит в ваш шорт‑лист?
— В «Бешикташ» пришел новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды, — сказал глава футбольного департамента стамбульского клуба Самет Айбаба.
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