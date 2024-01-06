Почеттино о 4:0 с «Престоном»: «Челси» доминировал во 2-м тайме и заслуженно победил. У нас молодая команда, хорошая игра – вопрос времени, потому что мастерства хватает»
Маурисио Почеттино доволен разгромом «Престона» (4:0) в Кубке Англии.
«Очень хорошая победа. Первым таймом я был немного разочарован, мы поначалу играли небрежно. В перерыве я сказал футболистам играть энергичнее, как «Престон».
Второй тайм был совершенно другим. Мы доминировали, создавали моменты и заслуженно победили.
Команда со временем прибавляла, и для Энцо Фернандеса этот матч был важным с точки зрения того, чтобы почувствовать, что он способен выступать на высоком уровне.
У нас молодая команда, которую нужно строить через результаты, но также и хорошие выступления – это поможет обрести уверенность.
Ответственность большая, потому что мы – «Челси». Конечно, я наслаждаюсь этим. Это и есть давление.
Я тренер, который любит побеждать, быть конкурентоспособным, но в то же время нужно дать молодым ребятам время на то, чтобы прибавить и стать более зрелыми. И нам нужно найти баланс.
Хорошая игра – вопрос времени, потому что мастерства нам хватает. У нас есть команда, с которой мы можем стать лучше», – сказал главный тренер «Челси».
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