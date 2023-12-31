🎆 Sports.ru поздравляет с Новым годом! 🎉

Где-то 2024 год уже наступил, где-то его дождутся совсем скоро…

Желаем всего наилучшего вам и вашим близким!

Оставайтесь молодыми как Анна Курникова, закрывайте гештальты как Пеп Гвардиола, влюбляйте в свои идеи как Игорь Ларионов, сохраняйте сильные стороны как Новак Джокович, переосмысливайте себя как Антуан Гризманн!

Любим вас!