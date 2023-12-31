🎆 Sports.ru поздравляет с Новым годом! 🎉

Теги Sports.ru контент Футбол

Где-то 2024 год уже наступил, где-то его дождутся совсем скоро…

Желаем всего наилучшего вам и вашим близким!

Оставайтесь молодыми как Анна Курникова, закрывайте гештальты как Пеп Гвардиола, влюбляйте в свои идеи как Игорь Ларионов, сохраняйте сильные стороны как Новак Джокович, переосмысливайте себя как Антуан Гризманн!

Любим вас!

77 комментариев
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Присоединяюсь к поздравлением. Желаю Всем в Новом Году здоровья Вам и Вашим близким, счастья и чтобы Ваши любимые команды/игроки приносили Вам как можно больше радости. Всех с праздником!
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спасибо. и вас тоже поздравляем!!!! так держать. вы лучший спорт сайт в мире,на полном серьёзе!!!!
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Ребята, пусть 2024 будет лучше, чем мы о нем думаем! Берегите себя
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С наступающим всех! Главное, будьте здоровы🙏
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Поздравляю всех с Новым Годом, пусть 2024 будет Годом окончания всех войн и конфликтов, желаю спортсменам попасть на международные старты и Олимпиаду! Всем МИРА И ДОБРА!!!!
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Всех С Новым Годом! Лучший сайт РФ! Об этом пишу как житель Кыргызстана! Пусть у всех будет все хорошо, и мир везде!!! Особенно в Восточной Европе!
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Пожелаем всем чтобы 2024 год был не сильно хуже чем 2023!
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Желаю чтобы в новом году в Россию и в Украину пришел мир! С Новым годом
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И вас дорогие с Новым Годом! Всем желаю стать чуточки счастливее в этом году! Здоровья и благополучия!
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С Новым Годом! Пусть уйдёт все плохое в новом году!
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Замечательное креативное поздравление!
Желаю спортсу процветания в новом году!
Болельщикам желаю в следующем году новых интересных соревнований и на экранах телевизора, и вживую на трассах и спортивных площадках.
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С новым годом, народ, и пусть будет мир!!
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Мира всем, господа!
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Всех с праздником!
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Без Ру.Спортс вообще не утро, я вам признаюсь. Просыпаюсь - сразу в дайджест. Так поднимем бокал, чтобы это продолжалось! Всех обнимаю!
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И Вас Sports.ru c Новым годом, а также Всех поклонников спорта! Быть Добру!
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Печально заканчивается этот год. Славяне продолжают убивать друг-друга. Очень хочется верить что братоубийственная война закончится в 2024.
Мира вам, люди!
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Всех с наступающим!
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Добрый вечер! Спасибо огромное и Вам того же самого! Подарите мне, пожалуйста, подарок на Новый 2024 Год, возьмите на работу автором хоккейных новостей! Загадал желание и оно должно исполниться! Добавлю от себя лично, что я не хуже других и более, чем достойный кандидат! Готов писать нестандартные статьи с интересными заголовками, радовать пользователей очередной порцией свежих новостей. За мной колоссальный опыт, большое желание показать себя!
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Ответ corazn blanco
Присоединяюсь к поздравлением. Желаю Всем в Новом Году здоровья Вам и Вашим близким, счастья и чтобы Ваши любимые команды/игроки приносили Вам как можно больше радости. Всех с праздником!
Это было ожидание.
Реальность: все просыпаются утром 1-го и продолжают обсирать Месси, Роналду, Ман сити и всё что движется
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Не было и дня, чтобы не зашел на спортс. У кого то утро начинается с кофе, у кого то с инстаграма, у меня день и начинается и заканчивается спортсом. С Новым годом ребята!! Будьте счастливы! И не забывайте, все плохое рано или поздно заканчивается. Обнимаю всех
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передайте оливье пжалста...
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Ответ Gerald1
Ребята, пусть 2024 будет лучше, чем мы о нем думаем! Берегите себя
Да уж хуже вроде некуда (надеюсь), так что должно быть лучше! С Наступающим!🎉🎄🥳
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ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, ЛЮДИ!!!!)))))
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Всех с Новым годом братва🥂
Здоровья вам и вашим близким,пусть все желания исполняются🥳
Ну и вы знаете какое желание нам всем надо загадать
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Спасибо! Поздравляю всю редакцию и всех читателей с праздником!
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Всех с наступающим Новым Годом! Здоровья и мирного неба над головой всем!
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Ответ Максим Викторович
Мне сегодня приснился сон, что я работаю на Спортсе.
Там приглашают иногда. Может сон вещий?)) Но скорее всего это говорит о том, как ты залип тут)) Что тебе аж снится это всё.
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В НОВОМ 2024 ГОДУ ЖЕЛАЮ ВСЕХ БЛАГ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, УСПЕХОВ ВО ВСЕМ И ВЕЗДЕ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОЛЬШОГО МЕШКА ДЕНЕГ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, САМЫХ ЛУЧШИХ И ПРЕДАННЫХ ДРУЗЕЙ, СЧАСТЬЯ, УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ, ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ, ИСПОЛНЕНИЯ НЕСБЫВШИХСЯ ЖЕЛАНИЙ, ВСЕГО-ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!
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Всех поздравляю с наступающим (для многих из нас уже наступившим)!
В этот очередной непростой год лично я часто заходил на сайт, чтобы отвлечь голову от окружающей действительности чтением материалов, комментариев... Иногда даже вступал в дискуссии. ЗдОрово, что есть такой ресурс. В этот день не буду душнить по поводу контента )
Спасибо спортсу и всему сообществу за компанию. Всем в наступающем году желаю мирного неба, здоровья, добра!
Пусть Динамо станет чемпионом, а войны прекратятся. Мечты почти несбыточные, но когда, как не под Новый год можно позволить себе помечтать? )
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