🎆 Sports.ru поздравляет с Новым годом! 🎉
Где-то 2024 год уже наступил, где-то его дождутся совсем скоро…
Желаем всего наилучшего вам и вашим близким!
Оставайтесь молодыми как Анна Курникова, закрывайте гештальты как Пеп Гвардиола, влюбляйте в свои идеи как Игорь Ларионов, сохраняйте сильные стороны как Новак Джокович, переосмысливайте себя как Антуан Гризманн!
Любим вас!
Желаю спортсу процветания в новом году!
Болельщикам желаю в следующем году новых интересных соревнований и на экранах телевизора, и вживую на трассах и спортивных площадках.
Мира вам, люди!
Реальность: все просыпаются утром 1-го и продолжают обсирать Месси, Роналду, Ман сити и всё что движется
Здоровья вам и вашим близким,пусть все желания исполняются🥳
Ну и вы знаете какое желание нам всем надо загадать
В этот очередной непростой год лично я часто заходил на сайт, чтобы отвлечь голову от окружающей действительности чтением материалов, комментариев... Иногда даже вступал в дискуссии. ЗдОрово, что есть такой ресурс. В этот день не буду душнить по поводу контента )
Спасибо спортсу и всему сообществу за компанию. Всем в наступающем году желаю мирного неба, здоровья, добра!
Пусть Динамо станет чемпионом, а войны прекратятся. Мечты почти несбыточные, но когда, как не под Новый год можно позволить себе помечтать? )