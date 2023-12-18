Симоне Индзаги: «Интеру» попадется «Ман Сити» в ЛЧ. Мы лидируем в Серии А, но должны продолжать работать как единое целое»

Теги Интер Лацио Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги допустил, что «Интер» встретится с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Интера» высказался о победе команды над «Лацио» (2:0) в матче Серии А.

«Это такой матч, который приятен для тренеров, потому что мы работали все вместе и выиграли вместе на стадионе, на котором всем трудно.

Впереди еще 22 тура Серии А. Плюс другие турниры. Пока что у нас все хорошо, но всего четыре месяца прошло с начала сезона.

Мы лидируем в таблице, но должны продолжать в том же духе, работая в том же направлении как единое целое.

Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я думаю, что нам попадается «Манчестер Сити», но посмотрим, как все получится. Все команды – очень сильные, и это серьезный тест», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

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8 комментариев
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Интер за последние 3-4 года "нарастил жирок" и теперь уже некого бояться, хотя все всё прекрасно понимают, что с тем же Ман Сити соревноваться сложно, слишком уж большой разброс стоимости составов, как и с Баварией, но биться могут почти что на равных. Матч с ещё не кризисным Ливерпулем думаю все помнят. Про Барсу уж и вовсе промолчу
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Порадовал настрой команды, особенно во втором тайме. В первом было катай валяй... Всех братьев Интеристи с победой и отрывом от старой синьоры.
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Рано тебе с Сити Индзаги играть! Лучше встретиться Вам в Финале! Вот это будет эпично, логично и романтично!
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Бавария достанется
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хотелось бы с Арсеналом сыграть, интересная битва была бы, но, чую, выпадет Барса.
с грандами всё - равно успеем сыграть, а так хотя - бы как минимум в 1/4 бы выйти, уж очень деньги нужны, чтобы вместо очередной вынужденной продажи лидера хотя бы сохранить нынешний состав, а если сможем и усилиться, то будет вообще хорошо
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