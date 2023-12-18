Симоне Индзаги: «Интеру» попадется «Ман Сити» в ЛЧ. Мы лидируем в Серии А, но должны продолжать работать как единое целое»
Симоне Индзаги допустил, что «Интер» встретится с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Интера» высказался о победе команды над «Лацио» (2:0) в матче Серии А.
«Это такой матч, который приятен для тренеров, потому что мы работали все вместе и выиграли вместе на стадионе, на котором всем трудно.
Впереди еще 22 тура Серии А. Плюс другие турниры. Пока что у нас все хорошо, но всего четыре месяца прошло с начала сезона.
Мы лидируем в таблице, но должны продолжать в том же духе, работая в том же направлении как единое целое.
Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я думаю, что нам попадается «Манчестер Сити», но посмотрим, как все получится. Все команды – очень сильные, и это серьезный тест», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
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с грандами всё - равно успеем сыграть, а так хотя - бы как минимум в 1/4 бы выйти, уж очень деньги нужны, чтобы вместо очередной вынужденной продажи лидера хотя бы сохранить нынешний состав, а если сможем и усилиться, то будет вообще хорошо