Симоне Индзаги: «Интеру» попадется «Ман Сити» в ЛЧ. Мы лидируем в Серии А, но должны продолжать работать как единое целое»

Симоне Индзаги допустил, что «Интер» встретится с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Интера» высказался о победе команды над «Лацио» (2:0) в матче Серии А.

«Это такой матч, который приятен для тренеров, потому что мы работали все вместе и выиграли вместе на стадионе, на котором всем трудно.

Впереди еще 22 тура Серии А. Плюс другие турниры. Пока что у нас все хорошо, но всего четыре месяца прошло с начала сезона.

Мы лидируем в таблице, но должны продолжать в том же духе, работая в том же направлении как единое целое.

Что касается жеребьевки , то я думаю, что нам попадается « », но посмотрим, как все получится. Все команды – очень сильные, и это серьезный тест», – сказал главный тренер « » .

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