«Интер» в футболках с логотипом «Трансформеров» сыграет с «Удинезе»

«Интер» сыграет в футболках с логотипом «Трансформеров».

В матче с « » логотип кинофраншизы заменит рекламу Paramount+. Так стриминговый сервис хочет прорекламировать «Трансформеров». В частности, с 8 декабря на платформе будет доступен фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

« » выставит на продажу ограниченное количество футболок с новым логотипом «Трансформеров». Часть джерси передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.

Фото: inter.it

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