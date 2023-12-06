«Интер» в футболках с логотипом «Трансформеров» сыграет с «Удинезе»
«Интер» сыграет в футболках с логотипом «Трансформеров».
В матче с «Удинезе» логотип кинофраншизы заменит рекламу Paramount+. Так стриминговый сервис хочет прорекламировать «Трансформеров». В частности, с 8 декабря на платформе будет доступен фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов».
«Интер» выставит на продажу ограниченное количество футболок с новым логотипом «Трансформеров». Часть джерси передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.
Фото: inter.it
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