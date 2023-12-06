«Интер» в футболках с логотипом «Трансформеров» сыграет с «Удинезе»

Теги Интер Удинезе серия А Италия фото игровая форма стиль Футбол

«Интер» сыграет в футболках с логотипом «Трансформеров».

В матче с «Удинезе» логотип кинофраншизы заменит рекламу Paramount+. Так стриминговый сервис хочет прорекламировать «Трансформеров». В частности, с 8 декабря на платформе будет доступен фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

«Интер» выставит на продажу ограниченное количество футболок с новым логотипом «Трансформеров». Часть джерси передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.

Фото: inter.it

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5 комментариев
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милан значит дисептиконы, а их болельщики - звероботы
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шикарный логотип
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Прикольная затея. 20 (почти) лет назад по 7 тв показывали ла Лигу и иногда выпадали матчи Атлетико. Было прикольно смотреть на афишу фильмов, выходящих в тот момент в кино.
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Китайские трансформеры
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Хочу такую
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