«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду «Шиннику». Хавбек провел 2 матча в этом Кубке

Хавбек «Ростова» Данила Сухомлинов перешел в «Шинник».

Согласно Transfermarkt, 21-летний игрок будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне провел за « » 2 матча в Фонбет Кубке России.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за хабаровский СКА.

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