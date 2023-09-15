«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду «Шиннику». Хавбек провел 2 матча в этом Кубке

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Первая лига Шинник Данила Сухомлинов Футбол

Хавбек «Ростова» Данила Сухомлинов перешел в «Шинник».

Согласно Transfermarkt, 21-летний игрок будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Сухомлинов провел за «Ростов» 2 матча в Фонбет Кубке России.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за хабаровский СКА.

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4 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ mitos
Странно. А почему не отправил в Европейский клуб?
А где Шинник в твоей вселенной находится: в Азии что ли?
+3
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Артем Гладских
Ну, всё,таки Ростову он мало где помогал , так что шиннику он нужнее,, удачи ему в процветании, и в Шиннике.
+1
0
+1
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Сектор Джаза
В предсезонке неплохо смотрелся, но физухи всё равно недостаточно пока.
+1
0
+1
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