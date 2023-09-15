«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду «Шиннику». Хавбек провел 2 матча в этом Кубке
Хавбек «Ростова» Данила Сухомлинов перешел в «Шинник».
Согласно Transfermarkt, 21-летний игрок будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона.
В нынешнем сезоне Сухомлинов провел за «Ростов» 2 матча в Фонбет Кубке России.
В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за хабаровский СКА.
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