Божович – Березуцкому: «Надо поддерживать Россию. Человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет конфликт. Закончится – говори что хочешь»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Миодраг Божович Политика Футбол

Миодраг Божович не согласен с тем, что спортсменам нужно уезжать из России.

Такой совет на этой неделе дал экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

«У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий.

Березуцкий – хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране. Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО – говори что хочешь.

Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», – заявил бывший главный тренер «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и других российских клубов.

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110 комментариев

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Goozla
работу совсем не предлагают, видать
+191
-33
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ Виктор Войнов
а он при этом какие то отрицательные слова в сторону своей страны допускал?
Так и Березуцкий ровно ничего про страну и не сказал. Вот вообще. Просто сказал, что надо уезжать за карьерной практикой.
+110
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Антон Фалафель
Миодража отлизал пятую точку власти и потребовал шестую.
+127
-25
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Ярик01
Если открыть биографию Божовича, то с 1994 года так поддерживал свою страну во время войн, что играл в Индонезии, на Кипре, в Голландии, в Японии, но никак не в родной Югославии
+91
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Игорь Новиков
Ответ Носитель роя
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Он путает страну и государство / власть. Как и все нынешние патриоты, впрочем.
+65
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Павел Мельников
Да пусть Божович сам поддерживает то, что хочет, в чем проблема. Пусть тренирует, если будет востребован после ухода из Тулы. Березуцкий, если что, практически с самого начала карьеры и до конца был востребован в ведущем клубе страны и в сборной. Явно не Божовичу цензором Березуцкого выступать.
+47
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Биомеханоид
У нас это перманентное состояние, которое никогда не заканчивается. Постоянно "кругом враги". А они, на самом деле, гораздо ближе, и все их знают.
+45
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Goozla
работу совсем не предлагают, видать
Почти наговорил на кресло депутата.
+40
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Александр Трифон0в
Что он сказал плохого про Россию?
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bevooch
Ответ адекват
Адекватно сказано, но местным либералам это не понравится. Сейчас дядьку обольют дерьмецом
А если какой-то конфликт будет идти ещё лет тридцать?
+29
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Ярик01
Ответ Виктор Войнов
а он при этом какие то отрицательные слова в сторону своей страны допускал?
Вася какие отрицательные слова в сторону своей страны допустил? 12рублевки хотя бы читали его интервью?
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Olga.t
Василий вроде бы о стране плохо не говорил, речь была о профессиональных футболистах и их возможности играть в европейских клубах
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Иван Помидоров
Ответ Вячеслав Котмышев
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Вася сам все заработал, ему просто так никто ничего не платил. И он имеет такое же право, как гражданин страны, высказывать свою точку зрения. С чего вы взяли, что вы правы, и вы не предатель, одобряя тех, кто наших ребят на смерть послал.
+20
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Men77
А что плохого сказал Вася про страну? Он же вроде высказал свое мнение, что профессиональному спортсмену лучше уехать, если хочет выступать.
Он же не сказал : уважаемые спортсмены, берите ваши гостайны и бегите к Байдену их рассказывать..
+19
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Zak Zotin
Вот тебе мой пермский ответ: катись обустраивать свою Черногорию лучше.
+20
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Stanislav Cherchesov
Если футболист хочет достичь максимума в спортивном плане, то конечно нужно ехать играть заграницу в топ чемпионаты. Не понимаю почему все ополчились на Березуцкого. Этот принцип был актуален и до начала спецоперации и не несёт какого-то принципа неверности своей стране.
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ Георгий Большаков
Подробности есть?
Ну сам Божо-то в тот момент, когда страну раздирала гражданская война, вполне себе чилил по Юго-Восточной Азии и возвращаться вообще не хотел)
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Павел Мельников
Да пусть Божович сам поддерживает то, что хочет, в чем проблема. Пусть тренирует, если будет востребован после ухода из Тулы. Березуцкий, если что, практически с самого начала карьеры и до конца был востребован в ведущем клубе страны и в сборной. Явно не Божовичу цензором Березуцкого выступать.
Хм, получается, если кто-то успешнее Березуцкого из России скажет то же самое (или что-то другое), ты сразу согласишься? Ты ведь так это описал)
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Александр Митраков
Ответ Виктор Войнов
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Вы плохо знаете израильскую политику
+11
-3
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Sergiy Dementyev
Березуцкий ничего такого не сказал чтобы его начал поучать заезжий наемный тренер.
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ipon
Логично. Если бухой батя пошел бить соседа, то надо его поддержать. А поругать потом, когда протрезвеет)
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LaffyTaffy
Березуцкий свое здоровье и время тратил, играя за страну, представляя ее в лучшем цвете, выигрывал КУефа, бронзу на Евро брал и многое другое. Так что имеет право на свою точку зрения.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ трахтенберг месть коней
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Но ты же как-то "понял"?
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ Виктор Войнов
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Да, особенно левые партии в Кнессете, а особенно партия РААМ.
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Proper Chels
А что Березуцкий сказал? Что лучше уезжать в Европу играть?

Так это любой адекват скажет в любое время.
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Unnamed80
У России никогда не закончатся конфликты, это получается вечно молчать?
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Adolf Glieder
Ответ anton.zaiats
Правда глаза колет?
Правды в словах Божовича нет, потому что Вася ничего плохого про страну не сказал.
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Melnikov1968
Не тебе судить. Моралист. Всегда был продажный.
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Roman Betenya
Ответ murzzzzzilka
Комментарий удален модератором
Человек, одним махом записывающий всех, кто не согласен с Березуцким, в либералы (словно это что-то плохое), рассуждает о глупостях? Спешите видеть!
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Alexshara
конструктивная критика и желание сделать жизнь в стране лучше (в случае с Березуцким, футбол) это и есть патриотизм, а не лизание и закрывание глаз на проблему
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Тимофей Панов
так чего ты сам от армии откосил в 90-е?
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JENNINGS
А что плохого он сказал про Россию? Можно конкретнее?
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stason79
И какое ему то дело?
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Харламов Никита
Ответ Дмитрий Мухортов
Комментарий удален модератором
а вы как поддерживаете ?!
паек и тулупкич собирает ?! 😜
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Харламов Никита
Ответ murzzzzzilka
Тот случай, когда иностранец сказал очевидную правду, а местные либералы слетелись и заклевали:) Искренне надеюсь, что ни один из вас не живет больше в столько ненавидимой вами стране.
а причем тут карьера спортсмена (да и любого человека) и действия государства ?!
или жизнь спортсмена(да и любого человека) принадлежит государству??
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mbauer
Ни один божович мира не имеет права говорить постороннему человеку, который не нарушает законов, что он должен, а что не должен
+4
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Нервно курящий
Так, срочно вытягиваем Миранчука и Головина и под штык, совсем там сидят и не соображают ничего
+2
0
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Игорь Новиков
Если в клубы РПЛ на работу не берут, в "Есть тема" экспертом на Матч ТВ точно взять обязаны!
+15
-13
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Hardy
🤡
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Rio de Janeiro
Ответ bevooch
А если какой-то конфликт будет идти ещё лет тридцать?
Этот конфликт по типу израильско-палестинского и будет идти всю вашу оставшуюся жизнь, даже после заморозки
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Dura Ace Di2
Вся история России-подготовка к войне-война-восстановление…
Когда можно говорить?
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Lavochkin12
Ответ ВРвпопа оапоапо
Комментарий скрыт
вот тебе бы этому правилу точно не помешало бы следовать
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Иван Прошкин
Всегда считал Божовича странным , а теперь вижу что он реально прдрк.
Березуцкий предложил ехать в другие чемпионаты,чтобы повышать мастерство,а не сбегать от мобилизации!
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Giggs
а что Вася сказал то ?
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Ильдар М
Божович походу фанат "Брата" и Бодрова)
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LaffyTaffy
Ответ ВРвпопа оапоапо
Комментарий удален модератором
ты под пивом?
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Roman Betenya
Ответ ВРвпопа оапоапо
Но ты же как-то "понял"?
Это он хотел показать себя не "школотой", но в итоге напрудил в портки, как и прочие авторы подобных нелепых комментариев :)
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Lavochkin12
Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
вот и не пиши тут тогда, не более того
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путин вовка
Чуваку нужна работа)))
+15
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ВРвпопа оапоапо
Ответ LaffyTaffy
если признаешься что ты под пивом, то будут и аргументы. давай будем честными
Понял
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