Божович – Березуцкому: «Надо поддерживать Россию. Человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет конфликт. Закончится – говори что хочешь»
Миодраг Божович не согласен с тем, что спортсменам нужно уезжать из России.
Такой совет на этой неделе дал экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий.
«У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий.
Березуцкий – хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране. Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО – говори что хочешь.
Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», – заявил бывший главный тренер «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и других российских клубов.
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Он же не сказал : уважаемые спортсмены, берите ваши гостайны и бегите к Байдену их рассказывать..
Так это любой адекват скажет в любое время.
паек и тулупкич собирает ?! 😜
или жизнь спортсмена(да и любого человека) принадлежит государству??
Когда можно говорить?
Березуцкий предложил ехать в другие чемпионаты,чтобы повышать мастерство,а не сбегать от мобилизации!