Божович – Березуцкому: «Надо поддерживать Россию. Человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет конфликт. Закончится – говори что хочешь»

Миодраг Божович не согласен с тем, что спортсменам нужно уезжать из России.

Такой совет на этой неделе дал экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

«У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий.

Березуцкий – хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране. Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО – говори что хочешь.

Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», – заявил бывший главный тренер «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и других российских клубов.

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